Ester Expósito reapareció en las redes sociales con una serie de postales que seguro robaron más de un suspiro a sus seguidores. En ella se ve a la actriz luciendo su belleza con un outfit casual y a la moda.

“Ando por ahí”, escribió la actriz española en su publicación, la cual fue bastante elogiada por parte de sus más de 26 millones de seguidores en Instagram.

Ester Expósito. (Instagram/ester_exposito) | (Instagram/ester_exposito)

Luciendo un crop top nude y un pantalón a cuadros, Expósito mostró toda su belleza y sensualidad con dos fotos posando desde lo que parece ser una escalera.

Ester Expósito. (Instagram/ester_exposito) | (Instagram/ester_exposito)

El cambio de Ester Expósito tras su participación en “Élite”

La realidad es que Ester Expósito ha cambiado mucho físicamente desde que apareció, con tan solo 18 años, en la exitosa serie de Netflix, “Elite”.

La actriz ha cambiado mucho desde su participación en "Élite". Instagram/ester_exposito

Ahora, con un color de cabello diferente y luciendo un poco más madura, la artista parece buscar nuevos rumbos. El más reciente proyecto con una firma de joyas reconocida internacionalmente sería la prueba de ello.

“El cambio es algo que me gusta y que necesito en mi vida, si no me aburro”, reconoció la joven española en una reciente entrevista con ELLE.