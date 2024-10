Ester Expósito lució un escote explosivo y se sumó a la tendencia de la temporada primavera verano

Ester Expósito es una reconocida actriz española que saltó a la fama interpretando el personaje de Carla Rosón Caleruega en la famosa serie de Netflix “Elite”. A partir de ese momento la artista tomó mucha popularidad a nivel mundial y no paró de recibir diferentes propuestas y nuevos proyectos laborales.

Estos han sido los cambios físicos de la actriz española

La actriz tiene un estilo único que la hace destacar en cada lugar. Nunca pasa desapercibida y su carisma no conoce de límites. Ha traspasado la pantalla y se ha ganado un lugar en el corazón del público a nivel mundial.

La bella actriz española dio una nueva muestra de glamour en sus redes sociales.

En Instagram siempre sorprende con los conjuntos de prendas que elige para vestir. Las últimas novedades del mundo de la moda jamás se le escapan y las últimas tendencias son su especialidad. Es una verdadera it girl.

Ester Expósito lució un escote explosivo y dejó sin palabras a sus fans

Ester Expósito derrocha sensualidad a cada paso que da. En esta oportunidad compartió una serie de fotografías en donde la podemos observar modelando con un espectacular outfit. La actriz lució un increíble vestido en color blanco con un escote mega audaz.

La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar. Los halagos rápidamente se hicieron presentes y la actriz dio cátedra de estilo con el look elegido. Complementó el look llevando un maquillaje bien marcado que resaltó su rostro y la hizo brillar.

Ester Expósito encendió Instagram con un vestido blanco ultra sexy

La actriz marca tendencia y es una de las figuras más reconocidas del momento. Siempre va por más y no conoce de límites a la hora de crear sus propios outfits. Sin lugar a dudas enamora corazones.

Ester Expósito compartió una sensual sesión fotográfica. Allí posó con un outfit total white que dejó sin palabras a sus fans. La actriz modeló con un vestido en color blanco con un ultra escote que se llevó la mirada de todos sus fans.