El incómodo encuentro entre Ester Expósito y Paris Jackson: ¿se llevan mal?

Paris Jackson es una actriz, modelo y cantante estadounidense de 26 años, e hija del “Rey del Pop”, Michael Jackson. En cuanto a Ester Expósito es una actriz y modelo española de 24 años, y una de las artistas de España con mayor popularidad en el mundo, debido a sus destacados papeles.

El éxito actoral de Ester Expósito Foto: instagram

Desigual es una marca de moda española, fundada en 1984 por Thomas Meyer, su actual presidente. Es una de las marcas más particulares y populares de Barcelona, que realiza prendas para hombres, mujeres y niños, y diferentes accesorios. La marca se caracteriza por un estilo basado en tejidos étnicos y composición en patchwork.

Este 2024, Desigual cumplió 40 años y decidieron celebrarlo con un desfile en Barcelona y una colección con estética de los años 2000 que revisita su legado y la conecta con la nueva generación.

Thomas Mayer, el fundador de Desigual Foto: Web

El desfile de moda tuvo invitadas de honor como Paris Jackson y Ester Expósito, que no solo triunfan en sus carreras, sino que tienen una gran pasión por la moda, y ellas marcan tendencia.

Paris Jackson y su extraño encuentro con Ester Expósito

El incómodo momento entre Paris Jackson y Ester Expósito en el desfile de Desigual

Paris Jackson y Ester Expósito fueron dos de las celebridades elegidas para estar en el front row del desfile, es decir, en la parte delante. A ambas las sentaron una al lado de la otra, y al parecer no se conocían. Teniendo en cuenta que no se dirigieron la palabra en ningún momento.

Ester y París se volvieron viral en las redes sociales, ya que cada vez que las cámaras las enfocaban, se notaba la incomodidad entre ambas. Es por ello que es muy importante organizar las posiciones de las celebridades según la gente con la que mejor se llevan o al menos con los que tienen una relación.

En Aruseros, el programa de Tatiana Arús, la periodista dijo: “O no se conocían o no guardan muy buena relación porque no se dirigieron la palabra en todo el rato. No sabemos si las han presentado, pero ves a Paris y es un poco incómodo. Es como cuando tienes a la amiga al lado y tienes que pasar por delante. La cara de circunstancia de la pobre Paris”.