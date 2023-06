La fuerte confesión de Emilia Mernes: “El reto más grande de mi vida llegó cuando mi papá enfermó de cáncer”

Con tan solo 26 años, Emilia Mernes supo construir una carrera imparable. Desde sus comienzos en la banda Rombai para luego convertirse en solista. Hoy tiene un alcance impresionante con su música y sus redes sociales, donde cosecha más de 7 millones de seguidores en Instagram y más de 6 millones en TikTok.

Recientemente, la cantante argentina realizó una entrevista para una importante revista. Algunas de las preguntas que respondió Emilia Mernes tuvieron que ver con su lanzamiento como solista y el riesgo que eso implicaba, dejar una banda y volver a tener la recepción del público ya no acompañada sino sola con sus propios temas.

Emilia Mernes Foto: Instagram

Al respecto, la artista declaró: “Lo más difícil de este cambio fue la incertidumbre. No sabía si a la gente le iba a gustar, tenía mucho miedo. Después de sacar mi primer sencillo como solista y ver que la buena respuesta entre la gente, me sentí mucho más tranquila. Seguir mi corazón fue la mejor decisión que tomé y al pasar los años he ganado mucha confianza en mí misma”.

El momento más difícil que vivió Emilia Mernes

Durante la entrevista, Emilia recordó el momento más difícil de su vida y puso en palabras la situación tan vulnerable que debió vivir siendo tan joven. “El reto más grande de mi vida llegó cuando mi papá enfermó de cáncer. Yo acababa de empezar mi carrera como solista. Tenía que seguir trabajando para poder pagarle su tratamiento y no pude acompañarlo mucho en su proceso. Tuve que madurar rápidamente, ponerme la mochila y salir a trabajar para ayudarlo”, afirmó la artista.

“Estaba viviendo en Miami y me llaman un fin de semana diciendo que mi papá estaba internado porque estaba muy anémico. Me dijeron que tenía que volver a Nogoyá y cuando llego me dicen que tenía un tumor en el estómago”, detalló. Esta historia sirvió como inspiración para componer “Mi guerrero”, una canción dedicada a su padre, Pedro Mernes.