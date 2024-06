El video de Juana Repetto que causó revuelo entre sus fanáticos por su panza: “Este es mi vientre cuando...”

Juana Repetto es una de las artistas más presentes en el ojo público. Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz no duda en mostrarle a sus seguidores su día a día con sus hijos y cuidado personal.

“Desde que tengo uso de razón, siempre tuve sobre peso. Pero en mi primer embarazo me excedí, ya no era saludable e incluso podría haberme traído complicaciones. Cuando nació mi hijo, una vez que más o menos me pude acomodar, llegó el momento de empezar a alimentarme bien, por mí, por mi lactancia y por qué no me sentía bien viéndome así”, reveló la actriz con un video que demostraba su proceso por bajar de peso tras tener a sus pequeños.

Con este panorama, Juana Repetto decidió sorprender a sus seguidores en el feriado XXL con una gran noticia.

¿Juana Repetto está embarazada?

El hecho ocurrió el pasado 16 de junio, cuando la actriz publicó un video en su cuenta de Instagram. Ahí, se mostró con una inflamación en su panza, dando alusión a un posible embarazo.

“Les tengo una noticia”, comenzó diciendo Juana Repetto en el video que compartió en sus redes sociales.

Sin embargo, pese a las expectativas, Repetto aclaró que no estaba embarazada. En este aspecto, aseveró que se encontraba indispuesta y por eso se encontraba hinchada.

Juana Repetto presentó cómo le quedaba su estómago cuando estaba en sus días de menstruación. Foto: @juanarepettook

“Este es mi vientre/útero cuando me indispongo (...) besis a mi panza de cuatro meses de no embarazo”, detalló la actriz sobre su vientre.

Finalmente, la madre sentenció que se iba de viaje en pocos días y que tendría que lidiar con esa situación. “Ey, me vino ayer. Me voy de viaje en 3 días y bue... este será mi vientre/útero”, describió Repetto.

La respuesta de los fanáticos a la falsa alarma de Juana Repetto

Ahora bien, la dinámica de la actriz no cayó muy bien a una parte de los seguidores. Pese a contar con más de 2 millones de visualizaciones, los usuarios comenzaron a criticarla por su video.

Juana Repetto mostró su cambio físico en redes. Foto: Instagram

“Muy obse con tu cuerpo, siempre hablando de lo mismo”, “Qué mujer insoportable por Dios, como se nota que no tiene que laborar infumable”, fueron algunos comentarios negativos que recibió la actriz.

Pese a la prioridad en estos momentos, hubo otros usuarios que le brindaron consejos para disminuir la inflación. “Juana hace un té de cúrcuma, va a ayudarte un montón”, aseguró una fanática como alternativa para evitar la hinchazón durante la menstruación.