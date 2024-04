Juana Repetto reveló su método para bajar la fiebre y generó polémica: “No hagan esto en sus casas”

Juana Repetto es una actriz y presentadora de televisión argentina de 35 años, que saltó a la fama desde que nació. Teniendo en cuenta que es hija de Reina Reech, la exitosa bailarina y actriz, y del periodista Nicolás Repetto. A sus 16 años comenzó su carrera como actriz y más tarde, participó en varios realities televisivos.

Juana Repetto y su carrera en el mundo del espectáculo

En los últimos años, Juana Repetto se convirtió en una influencer de las redes sociales, y en su cuenta de Instagram tiene 1.6 millones de seguidores. Allí muestra su vida, las dificultades que la acontecen día a día, los momentos con sus hijos y sus looks diarios.

Además, lanzó un libro “No estás fallada”, en el que habla de la maternidad, teniendo en cuenta que ella decidió ser mamá soltera, a través de un tratamiento de inseminación artificial y tuvo a Toribio. Más tarde, en pareja con Sebastián Graviotto tuvo a Belisario.

Juana Repetto junto a sus hijos

En esta oportunidad, Juana Repetto se volvió viral en las redes sociales debido a un consejo que dio a través de sus historias de Instagram. Para dar contexto, Juana está transitando una gripe y contó como se sentía al día siguiente: “Me levanté muchísimo mejor. No tomé ningún medicamento ni antitérmico para que la fiebre haga bien el laburo que viene a hacer al cuerpo y recuperarme pronto. Está surtiendo efecto porque me levanté mucho mejor. Ayer no me podía trasladar de la cama al sillón”.

Un usuario de Twitter se indignó frente a los dichos de Juana y escribió: “Ok, ahora Juana Repetto dice que no toma nada para que ‘la fiebre haga bien su laburo’. Hermoso mensaje, ¿para qué la gente se mata estudiando medicina, no? No hagan esto en sus casas”, y el tweet recibió más de 80.000 impresiones con decenas de comentarios repudiando el accionar de Repetto.

El consejo de Juana Repetto que causó repudio en las redes Foto: Instagram

El accionar de Juana Repetto que alertó a sus seguidores

Un seguidor de Juana Repetto le preguntó: “¿Ayer te morías y hoy andas descalza?”, y ella respondió: “Sí, el frío no enferma. No entran virus ni bacterias por los pies. Los pies descalzos tienen muchos beneficios”.