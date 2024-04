El fuerte enojo de Juana Repetto al ser estafada con la compra de su nueva casa

Juana Repetto es una de las famosas que logró ser una gran referente de la maternidad en las redes sociales. En su cuenta tiene millones de seguidores con los que comparte su rutina, momentos felices y de angustia y todo lo relacionado a su vida como madre de Toribio y Belisario.

La famosa contó a sus seguidores, con los que interactúa seguido, el gran momento familiar que está pasando es que luego de varios meses de espera pudo comenzar la construcción de su casa. Sin embargo, el instante fue opacado porque fue estafada con los metros de terreno que compró, según contó la hija de Reina Reech.

La denuncia de Juana Repetto sobre la estafa de su casa

Mediante una historia en su perfil de Instagram, Juana contó el difícil momento que viven en cuanto a la construcción de su nuevo hogar. “Después de un mes de atraso por problemas que les cuento en esta historia, arrancamos la obra. Básicamente, el terreno tiene menos metros de lo que figuran en la escritura, o sea, de los que garpamos. El problema no está resuelto”, expresó furiosa Juana Repetto.

Juana Repetto denunció que la estafaron en la compra de su nueva casa Foto: captura instagram juanarepettook

“Hubo un agrimensor que informó que el terreno tiene las medidas que figuran en el plano de la escritura. Pero firmó sin medir porque, según él, como es un terreno baldío y no se construyó después de la última mensura, no hacía falta ir a medir”, comentó Juana.

“Contrataron un agrimensor para que vaya a medir el terreno y diga ‘sí, ustedes están vendiendo un terreno que tiene la misma cantidad de metros que figuran en la escritura’. Los dueños le pagaron al tipo y listo. No fueron a medir ellos, no tienen ningún tipo de responsabilidad”, agregó la famosa.

“Mi agrimensor va mañana y ahí me va a decir dónde está el problema. Ahí veremos si le reclamo a alguien que me pague los metros que me corresponden, si le pido a alguien que mueva una red y me devuelva los metros. No sé qué va a pasar. Pero para empezar tenía que achicar la casa porque si no, hasta que revelemos de dónde viene, andá a saber cuándo empezaba”, sentenció Juana Repetto.