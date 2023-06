Juana Repettó reveló de dónde saca la plata para vivir: “No vivo de vacaciones”

Juana Repetto tiende a dar que hablar en las redes sociales donde actualmente acumula miles de seguidores quienes están atentos a cada una de sus publicaciones donde suele subir fotos y videos junto a sus hijos, y esposo, Sebastián Graviotto.

Juana y sus hijos a punto de embarcar al avión. Foto: Instagram

Lo cierto es que, a diario, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto recibe críticas por varios motivos. Tras tomarse unos días en Brasil, la actriz fue nuevamente centro de cuestionamientos a través de su cuenta en Instagram y lejos de hacer silencio al respecto, no lo dejó pasar.

Juana Repetto no dudó en responder los cuestionamientos en las redes sociales

Luego de disfrutar de las playas en Brasil, Juana pidió que le hicieran preguntas sobre el viaje. Entonces, un seguidor no dudó y le consultó de dónde sacaba plata para “vivir de vacaciones”. Cansada de las constantes dudas sobre su vida privada, Repetto no se quedó callada y lanzó un fuerte descargo al respecto.

Juana y su familia. Foto: Instagram

“Me fui cinco días a Pinamar a fin de año con los chicos mientras marido trabajaba (le pagan por su trabajo, de ahí saca plata, respondiendo a tu pregunta)”, manifestó Juana.

Juana Repetto y sus dos hijos, Toribio y Belisario

En este sentido, la actriz sentenció: “Ahora hicimos un viaje familiar los 5 que no habíamos podido hacer en vacaciones por motivos que me son muy afortunados y agradezco mucho poder viajar en familia, pero no siento que eso sea vivir de vacaciones”.

La actriz se defendió de las críticas tras realizar un viaje a Brasil en el contexto de sus vacaciones en familia. Foto: Juana Repetto

Antes de culminar con su descargo, Juana aclaró: “Yo la plata la saco de mi laburo, que entre otros (que también mantengo en privado) es generar contenido en mis redes, por ejemplo, respondiéndole a gente como vos. Que, por supuesto, es lo menos valioso de esta cuenta pero genera movimiento igual”.

“A la gente le gusta el bardo y ese movimiento más todo el contenido que genero para esta bella comunidad con mucho amor y dedicación hace que, en este caso, la cadena de hoteles al que fuimos nos haya invitado la estadía”, confesó Juana haciendo referencia a su reciente viaje a Brasil.