Juana Repetto habló de su sobrepeso post embarazo y mostró el increíble antes y después: “No era saludable”

Juana Repetto se destaca por su fuerte carácter, su determinación y la libertad con la que se expresa en redes sociales, donde junta millones de seguidores. Es por eso que no teme mostrar su vida personal, su lado maternal, las rutinas de ejercicio que suele hacer ni tampoco de compartir sus pensamientos y opiniones.

Juana Repetto cautiva a sus fanáticos. Foto: Instagram

Y aunque en muchas ocasiones ha generado polémica por el contenido publicado, en esta ocasión provocó todo lo contrario. Juana Repetto abrió su corazón y habló sobre el duro camino que transitó para trabajar su físico en busca de alcanzar el peso deseado, mientras de la mano se redescubría a sí misma desde el lugar de madre.

Juana Repetto junto a sus dos hijos. Foto: instagram/juanarepetto

La forma en que decidió acompañar la profunda reflexión que atravesaba cuestiones como el sobrepeso, la maternidad, la salud y el deporte fue con un video que mostraba el cambio físico que fue adquiriendo durante ese proceso, y se llevó más de 50mil corazones rojos.

Cuál fue el mensaje que dejó Juana Repetto en su posteo

“Desde que tengo uso de razón, siempre tuve sobrepeso”, comenzó redactando la influencer, y profundizó: “Pero en mi primer embarazo me excedí, ya no era saludable e incluso podría haberme traído complicaciones. Cuando nació mi hijo, una vez que más o menos me pude acomodar, llegó el momento de empezar a alimentarme bien, por mí, por mi lactancia y por qué no me sentía bien viéndome así. Y empezó el gran cambio en mi vida, en todo sentido”.

Juana Repetto habló sobre su sobrepeso. Foto: Instagram

“Empecé a adquirir hábitos saludables en la alimentación e incorporando actividad física y gracias a eso (y terapia) también me empecé a sentir mucho mejor emocionalmente y empecé a salir un poco de la montaña rusa en la que había entrado en el puerperio”, reveló, y con gran emoción, agregó: “Y aquí comienza la mejor versión de mí, sin lugar a dudas. Esta terapia que empecé postparto me estaba haciendo muy bien, me sentía extremadamente feliz con mi bebé y mi rol como madre me tenía totalmente atrapada y entusiasmada”.

“Laboralmente me estaba yendo muy bien y podía ocuparme de compartir tiempo con mi hijo, de informarme acerca de todo lo que me interesaba respecto a la maternidad y de compartir con otras mujeres y sus bebés. Mientras tanto seguía mi proceso de cambio para terminar de coronar esta etapa tan espectacular de mi vida, logrando el gran cambio de mi vida.”

Juana Repetto mostró su cambio físico en redes. Foto: Instagram

“Me veía y me sentía bien por primera vez en mi vida y si bien hay momentos y uno tiene altibajos como todo el mundo, déjenme decirles que mi versión como madre me trajo esta nueva Juana que llegó para quedarse, pero no solo como madre lo cual es obvio, si no en todo sentido”, compartió, y a modo de conclusión sumó un pequeño mensaje motivacional para quienes pasan por un estado similar: “Se puede! No bajen los brazos y no se queden donde se sientan mal, se puede salir de ahí, se labura y se sale! Se los prometo”.