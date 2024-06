Luisana Lopilato deslumbró con un outfit de playa ultra escotado: “Sacando a la luz unas fotitos…”.

Luisana Lopilato es una de las actrices más queridas de la Argentina. Desde pequeña triunfa en la escena artística en donde los papeles que interpretó conquistaron los corazones de sus fans. Dueña de un talento y carisma único, en Instagram comparte momentos de su vida cotidiana, outfits y diferentes tips de maquillaje.

La actriz marca tendencia y las empresas más importantes de la industria de la moda la buscan para que sea la cara visible de sus productos. Siempre está un paso adelante. Despliega sensualidad y audacia con cada prenda elegida.

Luisana Lopilato apuesta por más y no teme a realizar cambios jugados de look. Combina prendas a la perfección y crea su propio estilo con las prendas trendy del momento. En esta ocasión sorprendió con una serie de fotografías en donde la podemos observar posando con un infartante look de playa.

Luciana Lopilato deslumbró con un outfit de playa ultra escotado: “Sacando a la luz unas fotitos…” Foto: instagram

La actriz posó con un vestido de playa en color amarillo. Ultra escotado y ajustado al cuerpo. Con el mar de fondo, la actriz cosechó miles de likes con la imagen recordando sus increíbles vacaciones.

Complementó el look llevando el cabello suelto. Utilizó muy poco maquillaje. Los likes y halagos invadieron la publicación. Sin lugar a dudas, la actriz sabe como resaltar y jamás pasar desapercibida.

La actriz siempre va por más y es un verdadero icono fashionista. Referente en marcar tendencia. Su estilo es único y su carisma y frescura traspasan la pantalla y conquista los corazones del público.

Luisana Lopilato sorprendió a todos con una serie de imágenes recordando unas espectaculares vacaciones. Allí la podemos observar posando con un increíble vestido en color amarillo ultra escotado.