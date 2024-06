Daniela Celis encandila en cada presentación pública que realiza. Sus fans alucinan con cada look. La morocha capta todas las miradas y jamás pasa desapercibida. Se ha convertido en una referente fashionista.

Daniela Celis de Gran Hermano la rompió con un vestido muy ajustado y a puro brillo Foto: Instagram

La combinación de estilos es su especialidad y no duda en ir al frente y crear outfits únicos. Radiante y sexy, deja sin palabras a todos sus seguidores desplegando sensualidad. En cada video que comparte con sus fans, los likes invaden la publicación.

Su estilo audaz y avasallante la convierten en una de las ex participantes de la casa más famosa del país más queridas por el público. La influencer cosecha aplausos y suspiros y se ha ganado un lugar en el corazón del público.

La exhermanita compartió una serie de fotografías infartantes. Los likes no tardaron en llegar y sus fans la felicitaron por su espectacular presente. Radiante y avasallante, su carisma no conoce de límites y traspasa la pantalla.

Daniela Celis posó con un espectacular look. Un vestido ultra ajustado al cuerpo en color negro y con detalles en transparencias con brillos. Glamour y sensualidad fueron las combinaciones perfectas del look elegido por la ex participante de Gran Hermano.

Para el peinado eligió llevar el cabello atado con terminación en rodete con algunos mechones de pelo sueltos para darle más movimiento al look. Para el maquillaje fue por un delineado en color negro bien marcado para resaltar su mirada.

Daniela Celis brilló con un vestido total black ultra sexy

La influencer fue por todo y encandiló a sus seguidores con un outfit infartante. La morocha desplegó todo su carisma. Captó todas las miradas y cosechó los suspiros de sus fans.

Daniela Celis modeló un corset con transparencias y muy ajustado. Ultra trendy. El público alucinó, y los likes invadieron la publicación de la exhermanita. Sin lugar a dudas, sabe como no pasar desapercibida y conquistar corazones.