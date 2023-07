El tip bien argento de María Becerra para llenar el “Corazón Vacío” que se hizo viral

Tras el lanzamiento de “Corazón vacío”, su último sencillo, María Becerra se volvió tendencia en las redes sociales. Es que la Nena de Argentina no deja de sorprender con sus canciones y esta vez no fue la excepción.

Además, cautivó al público con su talento para la actuación que no pasó desapercibido. Como si esto fuera poco, María Becerra se hizo viral cuando reveló algunos consejos amorosos y dio su tip sobre cómo llena ella su corazón cuando está vacío.

El evento de lanzamiento de “Corazón Vacío” se hizo en Miami. Allí, la cantante invitó a diversos medios e influencers y dio algunas notas para promocionar su nuevo tema. Asimismo, la locación contaba con detalles relacionados con el sencillo, como estructuras de corazones vacíos.

Si bien la canción hace referencia al abandono por parte de alguien que todavía ama, para María Becerra lo importante es “qué es lo que nos llena el corazón vacío.” Durante una de las tantas entrevistas, le pidieron a la cantante “aunque sea un pequeño tip” para llenar su corazón vacío, y su respuesta causó furor.

El consejo de María Becerra para llenar un corazón vacío

Entre risas, María Becerra contó que le gusta mucho ver Casado con Hijos, la comedia argentina que cuenta la historia de los Argento, una familia disfuncional de clase media que lucha por sobrevivir en un barrio de Buenos Aires.

“Lo veo desde chiquita, crecí con Casados con Hijos. En algún momento lo pasaban todo el día en la tele, los capítulos repetidos, todo. Yo me veía todo, era lo único que miraba. Me clavaba tres horas ahí comiendo pitusas como loca, tomando mate, cafecito, mate cocido, lo que viniera. Ya me sabía los diálogos de memoria”, describió la cantante.

Este programa, que fue parte fundamental de su infancia, es uno de sus refugios cuando está triste. Asimismo, María cuenta que en estas situaciones toma “algo calentito” y “hace huevo.”