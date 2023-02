Manzur: “Osvaldo Jaldo estuvo a la par mía después de 513 días y hoy volvimos con las mismas ganas y la misma fuerza”

Juan Manzur, agradeció la confianza del presidente, Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y reconoció la lealtad del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, durante los 513 días en los que tuvo que hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

“Recuerdo que cuando el presidente de la Nación me llamaba para sumarme al equipo del Gobierno nacional no dudé ni un segundo porque eso me enseñaron en el peronismo, primero la Patria. Ayer terminé mi tarea para volver a Tucumán. Osvaldo Jaldo estuvo a la par mía después de 513 días. Y hoy volvimos con las mismas ganas y la misma fuerza. Mirando el futuro”, dijo Manzur ante los presentes.

Y dijo que continuará gobernando con los objetivos impulsados en su gestión gubernamental desde el primero momento: movilidad social ascendente e inclusión; desarrollo de la industria, radicación de fábricas y capitales para generar empleo: “Queremos un Tucumán que incluya y de oportunidades”.

“Osvaldo cumplió con la palabra. Eso se llama compromiso. Eso se llama lealtad. Él fue leal” y amplió que, de ganar las elecciones provinciales el próximo 14 de mayo la fórmula Osvaldo Jaldo, gobernador- Juan Manzur, vicegobernador: “En los próximos tiempos conducirá la provincia un hombre que conoce profundamente el Estado y el interior. Es un hombre de bien que tuvo una conducta intachable. A partir de todas estas cualidades nos llevará a un futuro mejor. Ese hombre se llama Osvaldo Jaldo”.

“Durante estos 513 días hablaba con Osvaldo dos y tres veces por día. Cumplió al pie de la letra todo lo que hablamos. Eso en el peronismo se llama códigos y compromiso” y sostuvo: “falta poco para la elección. El voto popular ordena las diferencias. Eso es sano en esta democracia. Por eso hoy convoco –a la dirigencia- a estar unidos y seguir trabajando en este Tucumán que todos queremos”.

Finalmente, aseguró: “yo voy a estar a la par de Osvaldo para acompañarlo. El jefe de campaña de Jaldo Gobernador soy yo. Asumo toda la responsabilidad de que sea nuestro próximo gobernador. Acá estoy para llevar al triunfo al peronismo en Tucumán”.

Manzur destacó la presencia de los funcionarios nacionales y gobernadores: “ver a mis amigos y compañeros que quiero, respecto y valoro enormemente. Grandes dirigentes de la política nacional. Quiero que desde el peronismo tucumano le agradezcamos lo que hacen”, dijo en referencia al ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro; los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del estero), la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López; el diputado nacional, Julio Pereyra; y el ex jefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Martin Yáñez.