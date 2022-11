El Intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, estuvo presente en el almuerzo organizado por la empresa Trafer para celebrar sus 70 años de trayectoria y se tomó unos minutos de su tiempo para dialogar con Vía Tres Arroyos (VTA) sobre algunas cuestiones que hacen al quehacer político diario.

Primeramente Sánchez felicitó a los directivos de la firma por estos 70 años de trayectoria y por su posicionamiento nacional.

“Trafer es un orgullo, lo digo como tresarroyense y como intendente. Es una empresa que ha llevado su nombre a nivel nacional e internacional, que, por su magnitud, le da trabajo a mucha gente, está dentro de nuestro Parque Industrial y está creciendo permanentemente”.

“Desde el municipio tratamos en lo posible de colaborar con todas las empresas por igual y darles la posibilidad que pueda seguir creciendo, porque creo que a nuestra comunidad, a nuestro distrito estas empresas le dan la pujanza y el despegue que tiene que tener las comunidades”.

Carlos Sánchez: “El entusiasmo y las ganas de trabajar por Tres Arroyos no las he perdido” Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

VTA: Recién hablábamos con Mariano Hernández el flamante Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de la municipalidad que está ‘debutando’ en estas cuestiones y nos decía que está muy contento con su posición, ¿Cómo fue su elección para ocupar el cargo en una secretaría tan importante?

“A Mariano lo conozco desde hace mucho tiempo. Conocía al padre desde mi época de Contratista Rural y Productor Agropecuario. Mariano siempre tuvo esa fuerza de trabajo acompañando al papá desde muy joven, después se interesó por la comunidad de Copetonas estando en la Sociedad de Fomento, allí tuve la posibilidad de trabajar fuertemente con él en algunas cosas comunitarias y debido a eso le propuse ser delegado de Copetonas, y bueno, me demostró que dio vuelta Copetonas”.

“Ha trabajado muy bien, tiene mucho criterio para la cosa pública, por lo que me llevó a ofrecerle la Secretaría de Producción un sector donde él siempre ha trabajado. Mariano está muy entusiasmado y nosotros con él, espero que podamos hacer un buen aporte al distrito de Tres Arroyos desde la Secretaría de Producción”.

Además – agregó Sánchez - la relación que Mariano ha sabido tener con las instituciones de Copetonas, por ejemplo, para llevarlos a poner en marcha la Fiesta de la Torta Frita, esa coordinación que hay que hacer para entusiasmar a las instituciones, desde la Cooperadora del Jardín hasta la Sociedad de Fomento y todas las demás, esa conducción que hizo de las entidades y esa mirada desde la Delegación, me hizo pensar en Mariano como presidente de la Fiesta Provincial del Trigo. Creo que ‘va a agarrar viaje’ lo voy a seguir persiguiendo para que acepte” – dijo risueño.

Mariano Hernández asumió como secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de Tres Arroyos Foto: Municipalidad de tres A

VTA: Ha pasado de todo este año: el tema de los paradores que todavía no sabemos qué va a pasar, el tema de las tasas que se vienen y sobre el cual se supone que habrá una disputa importante, el tema de las guardias pediátricas. ¿Qué balance se puede hacer al respecto?

“Es verdad, han pasado muchas cosas. Algunas son producto de problemas macroeconómicos como la inflación que son problemas de afuera, digamos”.

“Lo que concierne a Tres Arroyos, hay cosas que son normales y hay otras cosas que yo entiendo, por ejemplo, del Concejo Deliberante, que se está llevando la competencia política, que a mi entender, debe ser ahí nomás en las campañas, no llevarlas durante todo el tiempo”.

“Eso ha hecho que se hayan demorado los paradores. Los presupuestos han sido aprobados en parte, con una inflación del 50% los aumentos de las tasas fueron del 27%. Este año con una inflación del 90 o 100% vamos a ver cuánto nos aprueban. Se va a dar una pelea feroz. Son números, es dinero y dependiendo de eso se podrán hacer más cosas o menos cosas de acuerdo al dinero que se tenga”.

“Con respecto al tema de Pediatría es un problema nacional, no hay médicos pediatras en el país y agregó- hace unos días me comentaban que en algunos puestos que históricamente se licitan o se sacan a concurso a nivel nacional, de 300 que se anotaban, ahora se anotaron veintipico, entonces evidentemente hay una falta de pediatras que nos afecta a nosotros fuertemente y también en el servicio de la salud para los chicos, pero lo vamos peleando día a día, vamos acomodándonos con un gran esfuerzo de los pediatras que están del hospital, desde la dirección del Centro de Salud y desde lo político”.

“Son los problemas de crecimiento que tiene este país como país joven, son producto de diferentes crisis que se observan en distintos sectores y bueno, nuestro distrito está dentro de este país dentro de esta provincia y algunos problemas son particulares nuestros y otros son más generalizados”.

VTA: Se viene un año electoral ¿hay posibilidades de que se presente en un nuevo mandato, tiene ganas de seguir o se barajan otras alternativas?

“Lo vamos a evaluar mucho. Ya llevo muchos años en la función. Tengo también mis años de edad”.

“El entusiasmo y las ganas de trabajar no las he perdido. Todos los días, me levanto a la mañana y termino a las 10 u 11 de la noche entusiasmado y pensando que lo que voy a hacer al otro día”.

“Le agradezco a Dios todos los días ese entusiasmo y la salud que me da. Es un tema que hay que evaluarlo en conjunto, con el partido, con el bloque, con parte de la gente que opina. Yo hablo todos los días en los distintos sectores para saber cómo ven la política de Tres Arroyos”.

“Cuando llegue el momento de decidir, mi deseo es que Tres Arroyos continúe en este crecimiento que ha tenido los últimos años, que no decaiga eso y me cabe a mí una gran responsabilidad en esta decisión, no lo voy a tomar a la ligera y lo seguiré evaluando”.

“Lo que no quiero es equivocarme en la decisión, por eso quiero consensuarlo y analizarlo muy fuertemente” – finalizó.