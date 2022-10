Habló el oferente del exparador Borneo de Claromecó: “Yo no represento a nadie ni fui testaferro de nadie”

La temporada de verano está a la vuelta de la esquina, sin embargo continúa retrasándose la licitación del exparador Borneo en Claromecó con serios riesgos que, nuevamente esta temporada, no se llegue a poder brindar el servicio de paradores en la principal villa balnearia del partido de Tres Arroyos.

En dialogo con el programa Mañana Urbana (MU) de Radio 3 Continental; José Bartolini, único oferente para la concesión expresó su malestar y puso luz sobre algunas cuestiones que aún discuten los bloques de concejales.

“Nosotros cumplimos en tiempo y forma con los que nos pedían – comenzó Bartolini - quedó en discusión porque éramos el único oferente pero entenderán que eso no era una cuestión nuestra”.

“Ayer empezaron con un montón de requisitos, que ya estaban en el pliego. Está todo explicado”.

“La semana pasada nos mandaron dos o tres requerimientos más, que ya nos habíamos mandado y uno lo corregimos, era una cuestión de una formalidad de un sello del Colegio de Arquitectos de La Plata que hoy mandamos a Turismo, como corresponde”.

Parador Borneo durante su última etapa

Sobre el rumor que Bartolini está representando a otra persona indicó:

“Yo no represento a nadie, no soy testaferro de nadie. Estoy en esto con un socio, mi hijo y mi familia. Que no se pierda de vista que se licitó un parador, no Vicentín” – dijo con ironía.

“Somos un equipo familiar, con mi hijo que tiene su trabajo y sus ingresos y un socio que es Juan Manuel De Rosa”.

“Si figuro yo es porque necesitaban una persona oriunda de Tres Arroyos y proveedor municipal y yo lo soy, por eso me presenté yo.”

Las demoras en la licitación y las distintas idas y vueltas del caso hicieron dudar a Bartolini de continuar adelante con el emprendimiento:

“En algún momento pensamos en retirarnos por una cuestión de tiempo. La idea era que a los dos o tres días de abiertos los sobres, tener una respuesta y ya empezar a trabajar. Ahora llevamos un mes de retraso”.

MU: El 7 de diciembre se inicia la temporada y es muy probable que la primer etapa del proyecto no esté terminada, ¿Qué comprende esa primera etapa?

“Un deck y los primeros módulos que serían cocina y baños más los servicios de plaza”.

“En una etapa posterior se extiende la superficie cubierta, es decir, se le gana terreno al deck, queda menos espacio libre y se pone obviamente vidrios, que la gracia del Parador es poder mirar el mar”.

“También nos piden que no se puede poner hormigón obviamente porque lo que se hace es una construcción sustentable y amigable”.

Parador Borneo durante su demolición Foto: Radio Comunidad Claromec

MU: ¿Dónde se consiguen los contendedores?

“Los contenedores nosotros los traemos de Brandsen y se terminan de acomodar para uso nuestro acá en Tres Arroyos. Pero ya vienen armados de allá. El traslado es todo un tema porque también va a tardar más de un día. Pero bueno hay que hacerlo. Todo lleva su tiempo”.

“Más, la gente que se va a dedicar a trabajar y armar lo q es el Deck y todo, obviamente en este momento está trabajando. Se darán cuenta que toda la gente que por ahí nos pueda ayudar a nosotros en la tapa de construcción no va a estar esperándonos 20 o 25 días hasta saber que resolvemos. Obviamente la gente sigue su trabajo. Cada uno sigue con su historia. Supuestamente están todos a la espera cuando larguemos”.

MU:¿Qué sensación tuvo cuando desde un bloque de concejales se reparó en su condición ante la AFIP como monotributista y con poca solvencia para afrontar todo esto que se venía por delante?

“Buenísima la pregunta. Eso sucedió porque no han leído el pliego. En el pliego en ningún momento dice qué condición tenés que tener frente a la AFIP”.

“Es más, mi contador me dijo que vos si querés podes estar en una condición de desempleado, no estar anotado en nada y en el momento que ganás la licitación, ahí anotarte”.

“No importa la condición fiscal o si no tengo la plata para hacer el parador. Yo puedo estar hasta desocupado y haber vendido una casa de mi madre que se murió y con eso cubrir prácticamente más de un parador. Esa fue la confusión no tiene nada que ver mi condición de monotributista para poder hacer la inversión.”

“En este caso, es una inversión que no es muy cara y encarada con tres personas, no hay nada raro. La persona que está conmigo, tiene su trabajo como yo tengo el mío, le encantá Claromecó y los temas de los paradores. Un día me lo comentó y me pareció muy piola la idea y decidimos encararlo, con este amigo y mi hijo. Figuro yo porque necesitaban una persona oriunda de Tres Arroyos, proveedor municipal y yo lo soy, por eso me presenté yo.”

“Yo tengo el Hostel de La Catalana y mi socio (De Rosa) es médico”.

“Estamos con mucha incertidumbre, no tenemos nada que ver con el tema político y quedamos entre medio, es una situación muy incómoda” – finalizó.