Paro docente: Santa Fe insta a los gremios a seguir la discusión “con los chicos en las escuelas”

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe Juan Manuel Pusineri se refirió al rechazo de los gremios docentes públicos y privados a la negociación de aumento del 33,5% escalonado y ratificó que, ante la no aceptación, la propuesta no será liquidada como estaba previsto.

Luego de la votación docente y la convocatoria a un paro que pone en jaque el inicio de clases para el 1 de marzo, el funcionario llamó a los gremios a “reflexionar, revisar y trabajar en otras alternativas” que resuelvan las diferencias “con los chicos en las escuelas”.

En ese sentido, se puso en consonancia con el gobernador Omar Perotti y remarcó que “la provincia de Santa Fe es de las provincias que mejores salarios paga” y que la propuesta realizada a los docentes santafesinos es la aceptada en el orden nacional.

Finalmente, Pusineri dio un ultimátum al hablar de las “reglas de negociación colectivas” aclarando que sólo son liquidadas si hay aceptación por parte de los gremios. “Esto no se ha dado, por lo tanto el aumento propuesto no va a ser liquidado hasta que no medie una aceptación”, cerró el funcionario provincial.

¿QUé dijo Perotti sobre el paro docente y qué votaron los gremios?

Por su parte, el Gobernador Omar Perotti salió a defender la propuesta paritaria y cuestionó la medida de fuerza de los educadores. Además, aseguró que el diálogo continúa, mientras los gremios aguardan una nueva propuesta superadora.

Los docentes agremiados en Sadop y Amsafé ya votaron y la mayoría se decidió por retrasar el comienzo del ciclo lectivo, que estaba programado para el 1 de marzo. En asamblea, las mociones ganadoras fueron las que planteaban hacer paro el 1 y 2 de marzo y repetir la medida de fuerza el 7 y 8 del mismo mes.

En este contexto, todo indica que el Gobierno no volverá a convocar a los docentes a negociar antes del jueves 9 de marzo, una vez que terminen las medidas de fuerza. Al respecto, Perotti confirmó que “seguirán conversando”