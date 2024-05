La provincia acusa a los gremios del rechazo a la "Asistencia Perfecta" en Santa Fe

La polémica por el programa “Asistencia perfecta” que promueve la provincia de Santa Fe, para premiar el presentismo docente, sumó otro capítulo este jueves. Esta vez, fue de la mano del ministro de Educación provincial José Goity, que aseguró que los docentes “piden que se premie” y apuntó a los gremios por el rechazo a la propuesta.

“Yo recorro las escuelas y muchos docentes piden que se premie, que no sea todo lo mismo, que haya una premiación por su esfuerzo. No planteamos nada extraordinario, nada que no sea aceptado en general”, explicó el funcionario santafesino.

En ese sentido, Goity aseguró que los docentes se “lo están tomando bien” y según su relevamiento “hay un alto grado de adhesión a las medidas propuestas por el gobernador Maximiliano Pullaro”. En esta línea, vale destacar que el propio mandatario dijo durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, que la medida “es una decisión tomada” para bajar los niveles de ausentismo docente.

El gobierno provincial inició un plan para reducir el ausentismo docente Foto: Orlando Pelichotti

La postura de rechazo de los gremios a la medida fue inmediata desde su anuncio y, en este sentido, Goity remarcó: “El gremio tiene sus posturas que, a veces, provienen de un prejuicio. Lo que proponemos no tiene nada que ver con la experiencia de lo ‘90. Parten de un prejuicio y de no ver qué es lo que pasa: estamos dispuestos a dialogar sobre su implementación”.

¿Cómo se implementará el programa de asistencia perfecta en santa fe?

Este programa es un incentivo mensual y otro trimestral para premiar la asistencia docente, que implicará que un maestro que se inicia y con un solo cargo va a percibir $57.000 más por mes, y el de cargo más alto, sumará $114.000 pesos. Si además tiene asistencia perfecta en el trimestre, se le suma $86.000 al de cargo más bajo y $172.000 a los cargos más altos.

En el caso de abril, se pagará solo la mitad del premio a los docentes que no falten a clases, puesto que el programa comienza a aplicarse con fecha 16 de abril. Los que tuvieron inasistencias durante la primera quincena, pero no faltaron en la segunda mitad del mes, cobrarán sin problemas el proporcional por planilla complementaria, a mediados de mayo.

Se estima que el decreto esté firmado en los próximos días, antes de posibles nuevas medidas de fuerza. De todos modos, si esto no sucediera, el decreto tendrá carácter retroactivo, por lo que los maestros que decidan hacer huelga no cobrarán el premio correspondiente a mayo.

¿cuánto cobrarán los docentes titulares e interinos de presentismo?

Cobrarán el premio por “Asistencia perfecta” los docentes titulares e interinos que no faltaron durante todo el mes:

$ 57.400 por cargo docente al mes.

$ 114.800 por cargos directivos y de supervisión.

$ 4.784 por hora cátedra de nivel superior.

$ 3.827 por cada hora cátedra de otros niveles.

El máximo por agente es $ 114.800.

Para los docentes que solo falten una sola vez en el mes, estos son los valores:

$ 28.700 por cargo docente al mes.

$ 57.400 por cargos directivos y de supervisión.

$ 2.392 por hora cátedra de nivel superior.

$1.914 por cada hora cátedra de otros niveles.

El máximo por agente es de $57.400.

Reconocimiento trimestral

Este premio solo para quienes tengan asistencia perfecta durante todo un trimestre. Cobrarán en julio, octubre y enero:

$ 86.100 por cargo docente.

$ 172.200 por cargos directivos y de supervisión.

$ 7.175 por hora cátedra de otros niveles.

El máximo por persona será de $172.200.