La Justicia de San Juan ordenó que herederos de un femicida paguen una suma millonaria a la familia de la víctima

Un inédito e histórico fallo sobre el femicidio de Paola Fabiana Agüero (55) se consolidó en las últimas horas cuando la Justicia de San Juan ordenó que la familia del femicida Rogelio Héctor Schiaroli (71), deberán indemnizar a los hijos de la víctima Paola Fabiana Agüero con una suma superior a los $4.000.000.

Momentos de dolor luego del crimen de Paola Agüero en San Juan, hecho que ocurrió en diciembre 2019. Foto: San Juan

Un fallo judicial inédito en San Juan

El juez de primera nominación de Gestión Asociada del fuero Civil, Héctor Rollán, confirmó el fallo que no cuenta con precedentes en el Poder Judicial de San Juan. Continúa el trabajo de la Justicia contra la violencia de género.

El Juez Héctor Rollán destacó que el fallo sienta un precedente en la aplicación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N° 26.485) en el fuero Civil.

El caso ocurrió en diciembre de 2019 cuando Schiaroli, expareja de Agüero mató a la mujer y luego se suicidó. Luego de años trabajando en la causa, la Justicia confirmó que los herederos del femicida, Rogelio Héctor Schiaroli, deberán indemnizar a los hijos de la víctima con una suma superior a los $4.000.000.

Estaban separados y la mató de un tiro

Fabiana Agüero hacía 3 meses que no vivía junto a Schiaroli en un departamento en la calle Alem, entre General Paz y 9 de Julio, en la Capital de San Juan. Ella había regresado para retirar sus pertenecias. Una vez en el departamento almorzó y se acostó a descansar, pero Fabiana nunca despertó, su ex pareja la mató de un tiro y luego intentó suicidarse.

“Te voy matar”, a le habría dicho Schiaroli cuando ella le planteó que quería separarse según relato de allegados a la familia y vecinos. Lo cierto es que Fabiana Agüero venía sufriendo agresiones de parte del femicida. “Le tenía terror”, también dijeron los vecinos. Schiaroli la ejecutó por detrás sin darle posibilidad de que se defendiera.

Hace 3 años, Romina Yáñez relató la dura vida que le ha tocado vivir, incluyendo el triste femicidio de su madre. Foto: facebook

Precedente dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres 26.485

Héctor Rollán agregó que este fallo sienta un precedente en la aplicación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N° 26.485) en el fuero Civil, a fin de buscar un resarcimiento por daños cometidos por violencia contra las mujeres.

“Si bien en el fuero Penal hay muchos casos de violencia de género más fáciles de acreditar con pericias médicas, no son muy comunes los juicios civiles buscando una reparación económica por daño psicológico y moral de parte de los hijos de la víctima de femicidio. Apliqué esta normativa para resolver y hacer lugar parcialmente a la acción de daños y perjuicios entablada por los hijos de Agüero contra los herederos de Schiaroli’, sostuvo Rollán.

Hubo un pedido de rechazo a la demanda

Huso Russo, abogado de la parte demandada, argumentó que sólo se acreditó que ‘hubo dos muertos’, pero que no se sabe cómo fueron las acciones realizadas en el domicilio.

Y quiso responsabilizar a la víctima (Agüero), argumentando que por sus acciones provocó la ‘emoción violenta’ del femicida, que intentó por todos los medios que no se fuera. demás, solicitó que la demanda de indemnización fuera rechazada porque, sostuvo, la culpa de lo ocurrido no era sólo de Schiaroli, sino también de Agüero. Pero Rollán no dio lugar a este pedido.