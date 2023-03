Desgarrador testimonio de la moza agredida en un bar de Mendoza: “Me destrozaron la vida”

Agustina Tramontana, la moza que trabaja en un bar céntrico de Mendoza, sigue conmocionada y en un estado físico y psíquico vulnerable, luego de haber recibido una brutal agresión por parte de dos clientes alcoholizados durante una discusión que se originó en el local ubicado en calle Arístides Villanueva 135.

Agustina Tramontana habló de los hechos, la agresión que recibió y de su recuperación, pero su estado psíquico y físico es preocupante. Foto: Agusstina Tramontana

El hecho se viralizó en las redes y la indignación de los ciudadanos de Mendoza es total. Agustina habló de los hechos, pero se quebró emocionalmente al remarcar que se tiene mucha bronca, está angustiada e insegura. Su cara destrozada y con vendas que van cubriendo las heridas, no deja de ser una imagen desgarradora.

“Comenzaron con agresiones y me acosaban”

“Llegaron alcoholizado y a eso de las 2 de la mañana comenzaron con las agresiones”, remarcó Agustina quien los estaba atendiendo. “Me comenzaron a acosar, pero continué con mi trabajo y atendiendo con respeto, hasta que uno de ellos me preguntó dónde vivía, que me iba a ir a visitar. Yo no les contesté nada”, detalló la joven moza agredida.

Luego de esos desagradables minutos vividos por Agustina, el dueño del bar les solicitó que dejaran el local, pero los agresores querían seguir tomando. Entre gritos y empujones comenzó al tumulto, y si bien pasó un patrullero por el lugar, quien fue advertido por otros clientes, la policía no atendió ese reclamo.

“La gente llamó al patrullero que pasó frente al local pero no se detuvo, segundos después le pegan al dueño del local y yo recibo el golpe con vaso”, destacó Agustina a Canal 9.

“Tengo más de 20 puntos en cara y me tiene que hacer cirugías”

Por estas horas, Agustina vive un verdadero calvario: “Tengo 20 puntos en la cara, el oído izquierdo está dañado y me tienen que hacer cirugías”, confirmó.

Agustina publicó en su cuenta de Facebook las conmovedoras imágenes donde queda reflejado cómo le quedó la cara tras el ataque: “Tengo más de 20 puntos en la cara, el oído izquierdo sordo... Sin hablar de la cirugía plástica que tienen que hacerme. ¡Todo por un par de tragos, por unos bestias que no saben medirse, ni saben tomar!”, remarcó en su posteo.

Agustina Tramontana publicó en cuenta de Facebook, las fotos luego del ataque del que fue víctima en un bar de Mendoza. Foto: Agusstina Tramontana -Facebook-

“Pido justicia, hoy no me puedo ver en el espejo”

Además, su estado psíquico es delicado. “Tengo mucha bronca, angustia por que los trabajos que tomo no valen todo lo que me hicieron. La inseguridad está en todos lados, pero pasó a mayores. Nunca los agredimos, ni les faltamos el respeto. Hoy no me puedo ver en el espejo, me destrozaron la cara, la vida”, cerró entre lágrimas.

Así fue el brutal ataque a la moza

En las imágenes se observar que los hombres se levantaron y comenzaron a discutir, cuando uno de los agresores empujó a uno de los hombres y luego le pegó con un vaso en la cara a la moza. Inmediatamente los testigos golpearon a los dos clientes que estaban alcoholizados.