Una pequeña de 2 años fue mordida por un perro en Salta y la familia exige atención médica: “no le conozco la cara al cirujano”

Desde hace cinco días que una familia de Salta reclama atención médica para que su hija de 2 años sea atendida en el hospital. La pequeña fue mordida por un perro en el rostro y llevada al nosocomio de urgencia, sin embargo, todavía la bebé está grave y esperan que el cirujano pueda operarla.

El jueves 16 de noviembre la nena fue internada en el Hospital Juan Domingo Perón con graves lastimaduras en la cara producto del ataque de un perro. Desde ese momento, la familia reclama la falta atención médica y la escasez de recursos económicos para poder trasladarla a la capital.

Alejandra Palma, la abuela de la criatura, dialogó con VideoTar y afirmó: “La nena salió afuera y el perro es de la casa. Los chicos de la vecina le tiraron piedras, el perro estaba enojado, y la agarró a la nena. Le mordió la frente y los dos cachetes. Mi hija inmediatamente la llevó al hospital porque estaba sangrando”.

El pedido urgente de la familia

Por otro lado, exigió el poco cuidado que recibió su nieta en el hospital: “Lo único que le han hecho fue ponerle suero y cambiarle la gasa, ponerle antibióticos y el calmante para que ella duerma. En ningún momento se presentó el cirujano. La enfermera me dijo que el cirujano atendía en la clínica y si teníamos plata, nos podía atender ahí, que el cirujano estaba de licencia”, afirmó Alejandra.

La familia reclama que el cirujano nunca atendió a la criatura desde hace cinco días. Foto: Qué pasa Salta

Alejandra le preguntó si era el único cirujano atendiendo y desde el hospital le respondieron que sí. “No tenemos dinero y lo único que la bebé hace es estar molesta porque le molesta la cara. La frente se le está cicatrizando sola la herida. Los médicos, lo único que hacen es van, la miran y dicen: ‘Ah, la chiquita que le mordió un perro’, ni la tocan ni nada. La observan y de ahí se van”.

Y continuó diciendo: “Si tendría el dinero suficiente para sacar a mi nieta de ahí, la hubiese sacado, porque inclusive había una señora que sacó a su hijito porque su pie estaba lastimado, ni el cirujano se presentó. Me dijo: ‘Yo me llevo a mi bebé porque acá no hay solución de nada’”.

Cómo es el estado de salud actual de la pequeña

Desde el jueves que la mamá de la pequeña está cuidándola en el hospital. Según Alejandra, la última actualización que se sabe del médico es: “El cirujano dijo que el domingo la iba a atender y que la iba a intervenir. El domingo yo fui a la mañana temprano y tampoco se presentó el cirujano. Ayer fui, y tampoco había solución. Ayer, anteayer, tampoco, no le conozco la cara al cirujano”.

Cuando le consultaron si la mamá había hablado con el doctor, la abuela aseguró: “Me dijo: ‘Mamá, no tenemos solución de ninguna clase’. Vienen los médicos y la ven. No le conocemos la cara hasta ahora. Lo único que tenemos comunicación es con las enfermeras. La enfermera dice que tenemos que esperar, nos dijo que el lunes el cirujano no atiende porque es feriado”.

Por otro lado, hizo un reclamo al hospital: “A veces hay gente que llega lastimada, inmediatamente la atiende el cirujano, pero ¿por qué a mi nieta no la atienden?”, y añadió: “Me voy para el hospital, así nos turnamos. A veces le llevo la comida, o si tenemos para llevarle pañal”.

También señaló la complicada situación económica que atraviesa la madre de la nena. Alejandra contó que ella tiene seis hijos y que está haciendo lo posible para poder cuidarlos: “Mi hija trabaja en el basural para sustentar a sus hijos porque no tiene trabajo fijo mi yerno, así que de eso vivimos nosotros, del reciclaje”. Y finalizó diciendo: “El que tiene que dar la cara es el cirujano”.