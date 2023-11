Robaron 23 veces en un comedor comunitario en Corrientes: “es gente que viene a buscar comida y después se lleva cosas”

Un comedor de Corrientes que asiste a 150 personas diarias sufrió otro hecho de inseguridad. Con este episodio, suman 23 veces que le roban al merendero comunitario “Santa Catalina”. A todo pulmón, los encargados del lugar, solicitan colaboración de los vecinos para poder continuar ayudando a las familias correntinas.

En comunicación con VíaPaís, Amelia Frettes, la encargada del comedor, comentó cómo surgió: “El comedor empezó a funcionar en 2007. En una creciente (del río) empezamos a pedir ayuda, porque somos ladrilleros. Para las familias ladrilleras que quedaron sin nada, sin su fuente de trabajo, sin la producción. Entonces ahí salimos nosotros a pedir ayuda y formamos lo que es ahora el centro de ladrillero y también formamos el comedor. Desde ahí, no paramos hasta el hoy día”.

Cómo ocurrieron los hechos

El comedor, que está ubicado en venida Mocoretá y Santa Catalina en el barrio Río Paraná, sufrió un último robo el lunes pasado. El encargado del comedor, Pedro Lugo, dialogó con Radio Sudamericana y aseguró: “El comedor se llama Santa Catalina N° 84. Sufrimos un robo nuevamente anoche después de las 3.30 de la madrugada, con esta vamos 23 veces que nos roban”.

El comedor alimenta a 150 vecinos. Foto: Cortesía: Amelia Frettes

Indignado, comentó: “Nos robaron todas las ollas, las cosas que teníamos para los chicos. A mí no me roban, le roban a los chicos. Nos llevaron mercadería también, nos llevaron 20 gallinas. Nosotros necesitamos más seguridad en la comisaría porque hay tres por guardia”.

El barrio en el cual se encuentra el comedor hay un sector que, debido a las intensas lluvias que sufrió la provincia estos días, está bajo agua. Esto generó que la cantidad de personas que acudían todos los días, aumente: “Nosotros cubrimos todo, hasta la tercer edad. Todos vienen a buscar comida acá. A mí no me hace perjuicio (los robos), le hace perjuicio al comedor y a los chicos que vienen a buscar. Es gente que viene a buscar comida, miran todo y después vienen y se llevan las cosas”, aseguró Lugo.

Con respecto a los robos, Frettes afirmó: “Los robos los empezamos a sufrir más o menos hace 10 años. Nos robaron en mi casa y en el comedor. Nos robaron la mercadería que nos da desarrollo social y la ayuda que nosotros recibíamos era de ellos, de cama, colchones, para entregar a los ladrilleros”.

Los encargados solicitan materiales de construcción para mejorar la seguridad del comedor. Foto: Cortesía: Amelia Frettes

Además, aseguró que también le robaron mercadería de su verdulería: “Yo ayudo a cada comedor con las verduras”, señaló. Y agregó: “La cantidad de chicos que vienen todos los días son más o menos 150, pero ellos vienen a retirar, en sus casas quedan más familiares. Hay algunos que ese es su único plato de comidas, si son muchos no les debe alcanzar, pero por lo menos una ayuda”.

Por otro lado, con respecto al último robo, Frettes afirmó que “son los chicos que vienen a buscar comida”. nosotros por más que peleamos, no queremos llegar a mayores. Yo también tengo hijos y sé lo que es perderlo”.

El pedido de solidaridad del comedor de Corrientes

Lugo detalló: “Nosotros lo que necesitamos son ollas, porque las ollas que tenemos son prestadas. Un vecino me dio una de 50 litros, pero no alcanza. Hacemos dos ollas de 100 litros todos los días de comida y de leche también. La leche a veces no alcanza, tengo que ir a buscar a un señor que me da para seguir ofreciendo en el comedor”.

Robaron mercadería y ollas. Foto: LT7 Noticias

Por otro lado, Frettes añadió: “Ahora estamos pidiendo ayuda más en mercadería, leche. También nos suelen donar ropa para los chicos que vienen a nuestro comedor. Si alguien puede donar materiales de construcción para hacer el comedor más seguro, también bienvenido sea”.

Por último, señaló: “Lo que nosotros nos quejamos es la seguridad de acá y la iluminación. Tenemos una comisaria en el barrio, pero no tenemos apoyo, y como dijimos, van 23 robos y seguimos sufriendo, tanto en mi casa como en el comedor”.

Aquellos que quieran colaborar con el comedor, pueden comunicarse con Amalia Frettes al número de teléfono: 379-4331818.