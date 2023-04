El dolar sigue aumentando, la inflación no cede y vivir en Argentina cada día se hace más difícil, ni hablar para aquellos que están sin trabajo y no tienen un techo. Ante esta situación económica que nos golpea a todos, Rodrigo y Gonzalo, dos jóvenes sanjuaninos que se dedican a la gastronomía, decidieron cocinar para las personas que no tienen hogar y junto a sus amigos prepararon 50 porciones de comida. Ahora quieren volver a hacerlo al menos una vez al mes.

Los dos jóvenes sanjuaninos convocaron a sus amigos y se juntaron en la mañana del martes 25 de abril a cocinar. Algunos pelaban y picaban verduras, otros cortaban las presas de pollo y preparaban todo para hacer un delicioso arroz con pollo, el cual estaría listo al mediodía para repartir a quienes no tienen para comer.

La solidaridad puede más que la crisis: sanjuaninos cocinaron 50 platos de comida para personas en situación de calle Foto: diario huarpe

Al finalizar la cocción y tener todo a punto, colocaron el disco en la vereda y comenzaron a servir en bandejas de plástico las 50 porciones de comida que entregaron a cada una de las personas que pasaron por el lugar, además junto al plato se les entregó una tajada de focaccia. Luego se trasladaron a otros puntos claves de la ciudad sanjuanina para seguir ofreciendo un plato de comida a quienes más lo necesitaban.

Quiénes son los jóvenes sanjuaninos que cocinaron para personas en situación de calle

Rodrigo Yáñez y Gonzalo Ruiz son dos amigos que se dedican a la gastronomía y decidieron tener esta acción solidaria porque son conocedores del tema y juntos quisieron ayudar a aquellos que luchan día a día por conseguir un plato de comida. Rodrigo es el dueño de un local, llamado Tío Luis Comidas, que esta ubicado en la localidad de Santa Lucía y Gonzalo tiene el Bar Patagonia en la Capital.

Gonzalo y Rodrigo hicieron 50 porciones de comida para personas en situación de calle. Foto: Diario Huarpe

Ante lo complicado que se está haciendo vivir en el país, tuvieron la idea de hacer una olla popular y comenzaron en la búsqueda de provisiones para llevarla a cabo. Gonzalo consiguió que sus proveedores le regalaran pollo y verduras, mientras que Rodrigo puso a disposición su cocina. Junto a varios amigos que se sumaron a la movida solidaria, algunos con conocimientos de cocina y otros no tanto, entre todos llevaron adelante un hermoso gesto que conmovió a los sanjuaninos.

Los sanjuaninos quieren volver a hacer una olla popular

Aunque en este momento lo que nos golpea es la situación económica, durante la pandemia, Gonzalo también tuvo un gesto solidario. Luego de cobrar una ayuda del Estado, decidió invertirla en mercadería y cocinar para otros. De esta forma estuvo regalando viandas durante cuatro meses, en plena cuarentena.

Sanjuaninos cocinaron 50 platos de comida para personas en situación de calle y quieren repetirlo al menos una vez al mes. Foto: diario huarpe

En aquel momento llegó a donar 150 viandas todos los sábados y ahora, luego de la experiencia de ayer, quieren repetirlo y hacerlo al menos una o dos veces al mes. Rodrigo se sumó esta vez y juntos quieren convocar a otros colegas gastronómicos, para ser cada vez más y poder hacer mayores cantidades de comida.

“Es algo que te llena el alma, sabemos que mucha gente lo necesita y que la situación está muy mal”, expresó uno de los sanjuaninos a Diario Huarpe. Con ayudas a merenderos y campañas de donación de ropa, estos dos sanjuaninos quieren seguir ayudando y hacer ollas populares con comidas sanas y nutritivas, sobre todo en épocas de frío, porque saben que para muchos este plato será el único que comerán en el día.