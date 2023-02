Conocé a Silvia, la mendocina que “puso primera” y creó una ONG que busca cambiar la realidad de muchas familias

Silvia Romero es oriunda del departamento de San Rafael, y siempre se sintió atravesada por la realidad social de su día a día: la pobreza que veía en las calles, familias enteras revolviendo la basura para encontrar algo de comer o gente que dormía sobre el asfalto todas las noches. Motivada por las ganas de transformar esa situación, fundó Fierritos Solidarios, una ONG que se encarga de brindar ayuda a quienes más lo necesitan.

Fierritos Solidarios recibe donaciones de ropa, calzado, alimentos, colchones, mantas y útiles, y lo reparten en distintos asentamientos dispersos por San Rafael. De esa manera, Silvia, junto a todo el grupo de voluntarios, recorren los barrios más humildes del departamento; pero no solo para dar cosas materiales, sino también a compartir una charla, dar cariño y prestar un oído para todo aquel que quiera contar su historia.

Cómo nació la ONG Fierritos Solidarios en el sur mendocino

Silvia habló con VíaPaís y comentó que en su adolescencia era corredora de Mountain Bike. Compitió a nivel nacional y fue subcampeona de muy joven. En ese entonces, comenzó a participar de las carreras solidarias junto a sus amigos y desde allí descubrió su pasión por ayudar a los demás y aportar su granito de arena para transformar la triste realidad social.

Silvia Romero, fundadora de Fierritos Solidarios. Foto: Silvia Romero

También contó la historia de cómo nació, luego de varios años, la idea de crear una fundación. “Mi hijo adolescente Josué me dijo: ‘Mamá porque no armas un grupo solidario a vos que te gusta ayudar a la gente le podés llamar Fierritos Solidarios’” y ahí nació entonces la idea de esta increíble ONG.

Fierritos Solidarios en acción. Foto: Silvia Romero

Al hablar sobre cómo surgió el nombre “Fierritos”, y expresó que fue “porque siempre íbamos con amigos a las exposiciones de autos para juntar alimentos no perecederos, por eso mi hijo le puso ‘Fierritos Solidarios’ y ahí comenzó mi proyecto para ayudar a la gente que más lo necesita”.

Fierritos Solidarios hizo que señor en situación de calle se reencontrara con su mamá tras 35 años

La fundadora de Fierritos Solidarios contó uno de los casos más fuertes y emblemáticos que vivió la ONG. “Un día, en unos de los asentamientos que más recorro, encontré a un hombre en situación de calle mal. Era un hombre uruguayo que hace 35 años estaba en Argentina sin documentación, de los cuales 17 vivió en San Rafael”.

Pablo cuando fue llevado por la ONG a un lugar para bañarse y dormir. Foto: Silvia Romero

“Pablo no recibía ningún tipo de ayuda, y lo encontramos un verano en el que hacía mucho calor revolviendo la basura porque hacía dos días que no comía. Después de ofrecerle tortitas y leche, mientras charlábamos, nos comentó que quería volver a su país para reencontrarse con su mamá, que hacía 35 años que no la veía”, contó Silvia a VíaPaís.

Pablo nunca pudo volver a su país porque no tenía los medios ni la documentación para cruzar a Uruguay. Por eso, Silvia se puso en campaña para tramitar los papeles y, paralelamente, encontrar y contactar a su familia.

Esta historia tiene un final feliz, ya que después de 15 días de haberlo conocido, Silvia y su equipo lograron que Pablo se encontrara con su familia en la Argentina. “Imagínate cómo marcó esta historia en Fierritos Solidarios. Fue un caso muy triste porque estaba a falta de todo Pablo; y su familia ya lo daba por muerto porque lo buscaron por años en Argentina y nunca pudieron dar con su paradero”, comentó.

Otro caso muy fuerte fue el de dos hermanos que vivían debajo de un nylon y que no tenían medios para transportarse al trabajo. Fierritos ayudó a que los Ponce pudieran tener un techo y una cama calentita en donde dormir todas las noches. Además, consiguieron una bicicleta para que pudieran moverse cuando sea necesario.

Pablo compartiendo un asado con la gente de Fierritos Solidarios antes de irse a reencontrar con su mamá. Foto: Silvia Romero

Cómo colaborar con Fierritos Solidarios

La ONG recibe donaciones de todo tipo, pero por el momento están necesitando útiles escolares para repartir en los barrios para que los chicos vuelvan al colegio. Pero también, siempre requieren alimentos, ropa, calzado, colchones y frazadas.

También, Silvia junto a su equipo están en busca de un sponsor que pueda ayudarlos económicamente. Así como hay sponsors que la ayudaron a ella a competir en carreras de Mountain Bike, ahora necesita que ayuden a personas en situación de calle, familias carenciadas y personas con discapacidad.

Fierritos Solidarios y la campaña de útiles escolares. Foto: Silvia Romero

Su Instagram es @fierritos_solidarios y el número de Silvia es 2604022700. Para colaborar con donaciones de dinero, los datos de la cuenta son:

CBU: 0110485530048525854651

Alias: coctel.cuadro.espada

Titular: Silvia Alejandra Romero

