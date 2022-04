Clara Plesniak, tiene 28 años es Licenciada en Relaciones del Trabajo, trabaja en Recursos Humanos y en 2018 fundó “4to Deseo”, una idea innovadora y con un fin solidario. Desde ese momento, a los tres deseos de su cumpleaños le suma uno más que suele estar destinado a ayudar a talleres de oficios e incita a sus familiares y amigos a sumarse a esta cadena de favores.

“4to Deseo” es una ONG que tiene como objetivos generar nuevos lazos en la comunidad. “Estamos convencidos de que la manera de salir adelante es generando un entramado social fuerte, que nos ayudemos unos a otros entre vecinos. Esta es una propuesta que busca acercar una manera sencilla y concreta para realizar una acción solidaria tanto como para el cumpleañero como para el voluntario”, explicó Clara en diálogo con VíaPaís.

"4to deseo", la ONG que transforma los cumpleaños en movidas solidarias Foto: 4to deseo

La joven es de Lanús y la iniciativa arrancó el 25 de marzo de 2018 porque buscó concretar una necesidad que siempre había tenido: realizar una acción solidaria, de chica había estado en algunos grupos dedicados a ayudar, pero entre la facultad y sus tareas cotidianas no alcanzaba el tiempo.

“Me dije: ‘Me recibo y arranco’. Cuando me recibí empecé a ver qué opciones tenía cerca de mi casa y al principio me costaba mucho poder adaptarme porque si quería ir a un merendero a colaborar tenía que hacerlo dos veces por semana, dos horas específicas y no llegaba con el trabajo, si quería ir a Cáritas era solo solos sábados y no podía. Esto nos pasa mucho cuando queremos hacer algo y nos cuesta poder sumar a la rutina algo solidario, entonces se me ocurrió poder darle una vuelta”, relató.

Logró convertir un cumpleaños propio en un día especial para muchos

“Me encanta cumplir años, cada vez que cumplo me gusta hacer festejos, cosas y esto de que el cumpleaños es un día especial para cada uno, se recibe atención y unos mimos especiales. De ahí me surgió esta idea de hacer solidario lo que uno tiene, entonces si uno no tiene tiempo o dinero, lo que se puede donar es el día del año donde más atención tenemos, entonces transformar esa atención y esos mimos que uno suele recibir en una campaña solidaria”, aseguró la joven.

"4to deseo", la ONG que transforma los cumpleaños en movidas solidarias Foto: 4to deseo

Y continuó: “Todo arrancó muy rápido porque yo tenía la idea y cerca de mi casa vive una religiosa -la Hermana Joice- y ella va a Villa Tranquila, que es cerca de donde vivo. Fui a contarle la idea y a ella le pareció bárbaro, pero, me dijo que muchos chicos no podían empezar las clases porque no tenían cuadernos, cuando llegué a mi casa abrí un Instagram y un Facebook y me puse a hacer una campaña para conseguir los cuadernos, conseguí dos cumpleaños para el 10 de abril (mi mejor amiga y un conocido del barrio) y juntamos los cuadernos. Ahí también surgió esto de que a veces, uno quiere colaborar y quiere llevar comida, entonces lo que hay que hacer es estar cerca del lugar y escuchar qué es lo que necesita, en realidad ahí está el verdadero valor”.

La idea se replicó entre su grupo y así nació la ONG

“Ahí se sumó una pata a ‘4to’, que es estar atentos a cuál es la necesidad puntual del lugar al que se ayuda y de ahí en adelante, es solamente repetir esto y que empiece a crecer. A los tres meses se sumó mi suegra, después una chica scout a través de Instagram y ahí se empezaron a sumar voluntarios”, sostuvo.

"4to deseo", la ONG que transforma los cumpleaños en movidas solidarias Foto: 4to deseo

Hoy son cerca de 25 voluntarios y llevan adelante más de 700 deseos concretados, “siendo que somos una ONG que se basa en las fiestas de cumpleaños y tuvimos dos años de pandemia que no es poco decir. Antes de la pandemia, en un solo día teníamos cuatro cumpleaños, ahora estamos queriendo retomar eso”, remarcó Clara.

Dejar de lado las excusas y ayudar, aunque sea, una vez al año: en tu cumple

“La esencia del proyecto, quizás lo más importante para nosotros, es siempre conservar esto de tener ganas de ayudar, de poder llevarlo a cabo con una acción concreta, aunque no tengas tiempo ni dinero, que la solidaridad es eso, parte de la rutina y de lo que uno puede hacer en su vida, y no necesariamente tiene que ser algo extraordinario”, explicó Clara.

"4to deseo", la ONG que transforma los cumpleaños en movidas solidarias Foto: 4to deseo

Y destacó que “es importante escuchar y estar cerca de la necesidad, por eso es importante que uno ayude a un lugar que esté cerca de donde vive: yo vivo en zona sur y voy a ayudar a Avellaneda, Lanús y Lomas porque, incluso, puedo llevar yo mismas las cosas, puedo quedarme y compartir. Lo mejor que puede pasar es generar un vínculo, es algo que muchas veces sucede, las personas se acercan a un comedor que está cerca de las casas y no lo sabía, después termina generando un vínculo a largo plazo, a veces son maestras que empiezan a dar clases particulares más tarde. El cuarto deseo se transforma en esa primera excusa que procura acercarnos a todos como comunidad”.

Cómo es el funcionamiento de 4to deseo

“Somos unos 25 voluntarios, estamos todos en un grupo de WhatsApp y también tenemos subgrupos: uno es el equipo de destinos, así llamamos nosotros a los lugares receptores de las donaciones que pueden ser hogares de niños, hogares de ancianos, comedores, merenderos, escuelas, talleres de oficios, lugares que procuren ayudar a las personas, la clave es que tengan el bienestar y la dignidad de las personas; no pueden tener ninguna afiliación política”, informó.

"4to deseo", la ONG que transforma los cumpleaños en movidas solidarias Foto: 4to deseo

Y añadió: “Tenemos 150 destinos en diferentes lugares del país. Después hay un equipo que es el de diseño, que es el que arma las tarjetitas cuando el cumpleañero decide cuál va a ser su cuarto deseo (hacemos un flayer para que pueda reenviar y compartir en redes) es la herramienta que tiene el cumpleañero para difundir la propuesta”.

“Después está el equipo de redes y el de búsqueda de cumpleañeros, que es muy nuevito. Lazamos un proyecto que se llama “embajadores” y la idea es que sean personas que se comprometan a llevar la propuesta a sus lugares comunes. Tuvimos deseos de cumpleaños de un año y de 93 años, que es muy lindo”, concluyó.

En estos cuatro años, ya se cumplieron deseos en: Tierra del Fuego, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén; tienen voluntarios en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Paraná, hasta llegó a gente de Estados Unidos, Chile y Europa.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.