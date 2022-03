La Plata, al estilo de Ciudad Gótica, cuenta con su propio héroe: Batman Solidario, quien reúne dinero para ayudar a hospitales y centros de salud. Antes de anunciar su retiro, había realizado una colecta para el Hospital Alejandro Korn y, con el fin de que vuelva a hacerlo, recibió $66 mil de una donante.

El enmascarado, desde su cuenta de Facebook, redactó: “Aunque por momentos no parezca, no todo está perdido. Hace varios meses, una señora de la cual solo conozco su nombre, depositó en nuestra cuenta primero 30.000$, luego otros 30.000$ y por último 6.000$ más, lo que sumó un total de 66.000$”.

Desconociendo la identidad del héroe, resaltó el hecho de que las personas le depositan a pura confianza en él, algo que -según dijo- es muy difícil de conseguir hoy en día. Agradecido por esta suma de dinero, comentó cuáles fueron sus acciones tras recibir ese monto.

Batman Solidario recibe $66.000 de una donante para el Hospital Alejandro Korn. Foto: Batman Solidario

“Inmediatamente me comuniqué con una de las directoras del Htal Alejandro Korn para que me dijera qué hacía falta por ese valor. Me informó que Neonatología necesitaba una almohadilla y una manta especial para aquellos bebés que deben permanecer mucho tiempo acostados, corriendo riesgo de lastimarse por ello”, continuó escribiendo.

Luego agregó que la plata también fue destinada a otras cosas: “Un microondas para calentar las mamaderas y tres sillas para que las mamás amamanten a sus bebés. Todo esto fue entregado hoy (Total de compra 64.122$ - resto en la cuenta 1.878$)”, detalló en su red social.

El héroe de La Plata agradece la donación para el Hospital Alejandro Korn. Foto: Captura de pantalla

El lunes 28 de marzo el monto llegó a manos de las autoridades del hospital. Mostrando las fotos de las boletas, le dio las gracias a Alicia, la mujer que le transfirió los $66.000 para que continuara con su labor.

Quienes sigan esta causa y deseen colaborar con el héroe platense, pueden hacerle llegar una donación desde: