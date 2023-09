No le alcanzaba para el aceite y algo la sorprendió: la historia de la jubilada cordobesa que se hizo viral

Con una inflación acumulada de 60% en lo que va de 2023 y una jubilación mínima de 90 mil pesos, miles de adultos mayores no llegan a cubrir sus necesidades básicas. En este contexto, una jubilada se hizo viral en redes por una penosa situación que vivió en un super de Córdoba.

“Ayer a la mañana estaba en el súper y en la caja adelante mío estaba esta señora con su hija. Como todo el mundo, comentaban con la cajera ‘qué caro está todo’”, escribió Mariana Asan, quien realizó un posteo en Instagram contando lo que presenció.

La jubilada veía pasar los productos en la caja e intuía que no iba a poder pagar todo. Sobre el final, le dijo a la cajera: “¿Cuánto va? No creo que me alcance para el aceite”.

“Por dentro pensaba ‘qué tristeza los abuelos de este país, la miseria que cobran’, y pensé en ofrecerle pagar el aceite para que no tuviera que dejarlo”, agregó Mariana.

Un giro inesperado

La cajera continuó pasando los productos y en un momento comenzó a titilar un foco grande que hay en las cajas. “La chica emocionaba gritaba ‘ganó, ganó'. No sabía si dejar todo y ponerme a aplaudir o sacar el celu para registrar el momento”, relató la periodista.

“Señora, ganó 14 mil pesos. Ahora va a poder llevar el aceite y le va a sobrar plata”, le decía la cajera, según el escrito de Mariana.

El posteo en Instagram de Mariana Asan que se volvió viral.

Contó que la señora mayor empezó a llorar, mientras le decía a la cajera que es “la chica de la suerte”. La publicación en redes sociales y nuevamente puso en discusión la situación de los jubilados en el pais.

Como esta jubilada, hay miles más en Córdoba que no llegan a pagar el aceite ni otros alimentos de la canasta básica. Por eso, recordamos algunas historias de adultos mayores que hacen malabares para llegar a fin de mes.

Eduardo adaptó su bicicleta para vender soda en Córdoba

Eduardo Juan Parrello es un hombre de más 70 años que hace 20 se dedica al reparto de sodas por la ciudad de Córdoba. Hace cuatro años, adaptó su bicicleta porque tiene la rodilla “embromada”, para poder continuar trabajando.

Eduardo Juan Parrello. Foto: El Doce

Eduardo, que se maneja en muletas, tiene una camioneta que podría usar para el reparto, pero no le dan los números. Es así que apenas le sobran dos mil pesos al día. Sin el reparto diario de la bebida le sería “imposible vivir”, sostuvo.

“Que se vea lo que uno hace a esta edad. No porque sea yo, sino por todos los de mi edad que lo hacen y ponen el hombro. Ojalá la juventud se contagie para buscar trabajo y no viva de un subsidio”, cerró.

Las changas de Segundo a sus 81 años

Segundo es un jubilado que vive en el barrio Nueva Córdoba. Meses atrás se hizo viral en las redes por su gesto solidario con sus vecinos, a quienes les habían robado una planta. Él no dudó y tuvo el gesto de volver a plantar el aloe vera.

Cuando las víctimas vieron las cámaras de seguridad, se enteraron del acto solidario y se acercaron a conocer al jubilado. De esta manera conocieron su historia y la necesidad económica que atravesaba.

Segundo convivía con su esposa, con problemas de salud. A pesar de cobrar jubilación, los ingresos no le alcanzaban y tenia que seguir trabajando. Se encargaba de cocinar viandas para estudiantes de la zona.

Ante esto, los dueños del local armaron una campaña solidaria, juntaron cerca de 200 mil pesos y consiguieron comprarle un horno pizzero y un freezer para que pudiera continuar con la venta de comida.