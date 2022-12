Retomó los estudios a sus 84 años: la historia de Rita, una luquense que disfruta seguir aprendiendo

Rita Iris Neri Suárez tiene 84 años, es de la localidad cordobesa de Luque y este año, decidió cumplir una meta: volver a cursar el primario. Y así fue. Retomó sus estudios en el Centro Educativo de Nivel Primario para Adultos y logró concluirlos con puros sobresalientes. Ahora, sueña con continuar el secundario.

Por los años ‘40, Rita cursó la primaria en una escuela católica de Río Primero, donde, además de estudiar, debían realizar los quehaceres del lugar. Si bien pudo completar el trayecto, este año decidió repetirlo para “actualizarse” y " agilizar su mente”.

A continuación, una historia de compromiso y amor por el saber, contada por su protagonista y su docente, Claudia Gaido, que la acompañó en este camino.

Rita y su intención de agilizar la mente

“Yo terminé el primario hace varios años y ahora, como tenía la oportunidad, decidí repetirlo. Mis hijos insistieron en que lo hiciera para ayudar a la mente, estar activa. Y tuve suerte porque me tocó una muy buena la maestra”, contó Rita a Vía Córdoba.

La luqueña cursó en el Centro Educativo de Nivel Primario para Adultos (CENPA) ubicado en la escuela primaria Dolores Moyano Diaz. “Siempre me gustó estudiar, pero no tuve la oportunidad de seguir”, reconoció. Fue un año entero de trabajos y evaluaciones que le permitieron cumplir con su objetivo.

Ahora, sueña con inscribirse al secundario y poder finalizarlo. Foto: Gentileza Claudia Gaido

“Cursé un año presencial y no falté nunca a ninguna clase porque me gusta y soy un poco ‘Sarmiento’”, contó entre risas. Al mismo tiempo, reconoció que fue grato volver a las aulas por las experiencias que le tocaron vivir.

“Me hicieron desfilar, me celebraron el cumpleaños, me sentí muy bien. Me gustó mucho hablar con quienes saben más que yo, soy muy sociable y me encanta estar en contacto con todos. Me sentí muy querida”, expresó.

Una docente que se convirtió en amiga

Claudia Gaido es directora y docente de la escuela primaria Dolores Moyano Diaz y fue quien acompañó a Rita en su regreso a las aulas y quien la recordó como una “excelente estudiante”.

“Rita es una persona muy culta, con la que vos podés hablar de lo que sea. En el diagnóstico, cuando se inscribió, yo noté que ella iba a poder terminar el primario en un año, sin ningún problema”, recordó Gaido a Vía Córdoba.

La docente detalló que, si bien intentaba acomodar los horarios para que Rita no pasara frío o mucho calor, nunca faltó a las clases. “Fue una compañera muy especial. Nos hacíamos compañía mutuamente. A ella le encanta escribir y se interesa mucho por todo”, reconoció.

Claudia Gaido fue su docente -y amiga- que la acompañó en el proceso. Foto: Gentileza Claudia Gaido

Las evaluaciones y calificaciones de estos trayectos no son las típicas, pero Gaido explicó que esporádicamente se hace una valoración del desempeño. En esta línea, reconoció el gran trayecto de Rita, que finalizó el cursado con puros ocho y nueve.

El deseo de terminar el secundario después de los 80

Rita asegura que su deseo es poder terminar el secundario y cuando lo manifestó, Claudia le aseguró que iba ayudarle. Ambas apostando a esta pasión por el saber que no descansa, tengas la edad que tengas.

“Quiero seguir estudiando, me voy a inscribir al secundario y si Dios quiere, lo voy a terminar”, deseó la jubilada. Y dejó un gran mensaje para aquellos que aún no han terminado los estudios: “Quiero decirles que lo hagan. Es lindo, te ayuda un montón y te abre la mente. Nunca es tarde para hacer lo que nos gusta”.