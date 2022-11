Viral en Córdoba: tiene 73 años, fue suplente de su hijo y la “descosió” en un torneo de fútbol

Hugo Pederiva es un entrerriano de 73 años que actualmente viven en Córdoba y aún juega al fútbol en La Calera. Si bien tiene una larga carrera como deportista, el hombre sorprendió a todos por su destreza con la pelota durante un torneo del Calera Champions League.

En las imágenes se puede ver una jugada digna de aplausos, que pasmó al técnico, al rival y a la tribuna. Pero que también, se viralizó en redes sociales.

Oriundo de Entre Ríos, el deportista continúa con su carrera en Córdoba. Foto: Diario Expresión Norte

Ingresó de casualidad y dejó asombrados a los presentes

Pederiva juega actualmente en el Club Calera Central que, en ese momento, participaba del torneo Calera Champions League. Ese día, entró como suplente de su hijo y provocó la admiración de todos.

En la jugada se ve que Hugo recibe la pelota, encara por la izquierda, mete un “cañazo” y deja parado al rival sin poder hacer mucho más. “El técnico me dijo que entre, no me tenía mucha fe y pasó lo que pasó”, comentó.

Aseguró que, entre los “secretos” para mantenerse en forma y jugar con personas menores, se encuentra el “no hacerse demasiado problema”, hacer ejercicio regularmente y “siempre estar activo”.

Un pasado futbolístico

Comenzó jugando en Huracán de Arroyo Molino como integrante de la tercera división en 1966, llegó a jugar en la Primera y a los 18 años se fue a Buenos Aires al club Almagro.

Uno de los equipos cordobeses donde juega el futbolista. Foto: Diario Expresión Norte

Su carrera como futbolista se completa con General Paz Juniors, Instituto, Atenas de Rio Cuarto (donde llegó a integrar el seleccionado), Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Uruguay. Cuando regresó a Córdoba, viajó a México y se sumó al equipo Zacapetec de la Primera B.