Quién es Ana María Berberian, la cordobesa que a los 62 años disputa su primer Mundial de hockey

Este sábado 1 de octubre comenzó el Mundial Masters de Hockey femenino en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Allí, la selección Argentina tendrá una representante de Córdoba en la categoría +60, Ana María Berberian. En diálogo con Vía Córdoba, la protagonista de esta historia aseguró que su deseo es “disfrutar de lo que estoy viviendo más allá de lo que me toque jugar”.

Su historia con el hockey comenzó “en club Juniors, cuando no había inferiores”. “Empecé con 14 años en las mayores y mis compañeras eran más grandes que yo”, recordó.

Sobre sus inicios en el deporte, reveló que siempre le gustó la actividad física pero que su desembarco en el hockey comenzó gracias a la invitación de una amiga. “Una vecina me invitó, fui, me gustó y nunca más paré”, señaló.

Ana Maria Berberian Foto: Ana Maria Berberian

Cómo llegó a la Selección Argentina de hockey

En 2019, la Confederación Argentina de Hockey (CAH) lanzó una convocatoria a nivel nacional para conformar un plantel +60. “Alrededor de 50 mujeres entrenamos durante tres años, todos los fines de semana en Buenos Aires”, explicó sobre su llegada a la albiceleste.

Luego de años de entrenamientos, travesías y pandemia de por medio, la cordobesa quedó entre las 18 seleccionadas para la cita mundial. “Es un mérito al esfuerzo y a la perseverancia”, reconoció sobre los que significó este “placentero y extenso recorrido”.

Ana Maria Berberian Foto: Ana Maria Berberian

La jugadora se describe como una mediocampista que tiene buen pase y físicamente da todo.

Los cambios que tuvo el hockey

Berberián es profesora de educación física jubilada. Tiene un extenso currículum en el hockey y es una voz autorizada dentro de la disciplina. Ella describió los principales cambios que tuvo el terreno de juego a lo largo de los años.

Ana Maria Berberian Foto: Ana Maria Berberian

“Empecé en la cancha de pasto. No se podía hacer mucho dribbling, era más pasar la pelota”, recordó sobre sus inicios. Con los años, llegaron las canchas de tierra batida: “Estaban buenas, pero dependía de la cantidad de piedras”.

Tiempo después, todo desembarcó en el sintético de arena, canchas a las que considera de las más influyentes porque ”empezó a cambiar todo lo táctico y lo técnico”. Por último, se hicieron las canchas de agua que “físicamente, te comen las piernas”, aseguró entre risas la atleta de 62 años.

“Ahora, es más continuo y dinámico el juego. Eso permite más llegada al arco y lo hace más entretenido para el que juega y para el que lo ve desde afuera”, dijo al ser consultada sobre el cambio de juego.

Ana Maria Berberian Foto: Ana Maria Berberian

En tal sentido, la cordobesa reconoció que “fue placentero y una motivación constante el seguir y adaptarse a cada desafío”.

Las expectativas para el Mundial Masters de Hockey

“Mis expectativas son disfrutar de lo que estoy viviendo, más allá de lo que juegue y los resultados. No quiero perderme ningún momento”, confesó la convocada por el seleccionado nacional sobre sus anhelos de cara al torneo.

Ana Maria Berberian Foto: Ana Maria Berberian

Acerca de sus objetivos como deportista, se sinceró y dijo: “Dar lo que pueda cuando haga falta y no guardarme nada”.

Palabras de agradecimiento y un mensaje para todos

“A mi familia, gracias por lo que me aguantaron estos tres años: acomodo de cumples y ningún domingo de asado compartido. Me apoyaron siempre” expresó emocionada sobre el apoyo que recibió de sus familiares. También se refirió a sus compañeras de Selección: “No lo podría haber hecho sin ellas. Me alojaron, buscaron en la terminal, me prestaron de todo y me hicieron sentir importante como ser humano y jugadora”.

Ana Maria Berberian Foto: Ana Maria Berberian

Además, no dejó pasar la oportunidad de agradecerle a sus amigas de Córdoba, que le “permitieron hacerlo (proceso de selección) sin culpa”. “Todos los fines de semana me decían de jugar y yo estaba viajando, pero siempre me dieron su apoyo”, destacó.

Más adelante, Berberian dejó un lindo mensaje de la clave para mantenerse en actividad con el paso de los años. “Que el deporte no deje de ser un estilo de vida”, indicó sobre el secreto de su vigencia. “Es lo mejor para la salud. Si uno se propone aprender algo y seguir evolucionando, se puede”, reflexionó.

Cuándo se juega el Mundial

El torneo inició este sábado 1 de octubre y finaliza el lunes 10. En la categoría de Berberian (+60) hay dos zonas de cuatro equipos. En la A se encuentran Inglaterra, Países Bajos, Estados Unidos y Sudáfrica.

La B está integrada por Argentina, Gales, Escocia y Bélgica. Aparte, hay otros dos equipos conformados por jugadoras mayores de 65 años. Sobre el rival más complejo, la cordobesa confesó entre risas que “Inglaterra es el más fuerte, pero está en la otra zona, je”.

Ana Maria Berberian Foto: Ana Maria Berberian

Las primeras dos selecciones de cada zona clasifican a las semifinales en busca del título en Ciudad del Cabo. “Vamos con el objetivo de hacer un buen papel. Si se da ganar, un espectáculo”, remarcó Berberián.

Más allá del resultado, Ana Maria Berberián ya ganó al convertirse en un ejemplo del deporte cordobés.