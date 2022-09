Rocío Azelart, la única cordobesa convocada para el Mundial Junior de Hockey Inline

Rocío Azelart tiene 18 años, nació en Córdoba y es la revelación del hockey inline. La joven es la única convocada de la provincia para el Mundial Junior que se disputará en Argentina el próximo 31 de octubre.

Los especialistas aseguran que este deporte es similar al hockey sobre hielo. La diferencia radica principalmente en la ausencia de golpes, violencia y cuestiones técnicas. En Córdoba, empezó en los años 90 en MGCS Hockey.

En un mano a mano con Vía Córdoba, Rocío contó su historia y se definió como una mujer activa, amante de la actividad física y el deporte. “Desde chica hice hockey y a los ocho me regalaron rollers. Pero por cosas de la vida los dejé en el secundario”, recordó.

Sin embargo, con el correr del tiempo, el deporte y ella se volvieron a encontrar.

Rocío Azelart representará a Córdoba en el mundial junior de hockey inline. Foto: Instagram

LOS INICIOS DE ROCÍO EN EL HOCKEY INLINE

“Un martes, de casualidad, acompañé a mi mamá al coro del colegio Escuti y con mis cuatro hermanos escuchamos ruidos raros”, contó Azelart. Resulta que esos sonidos eran del equipo de Hockey Inline de la institución, que Junto al IPEF son los únicos lugares de la ciudad donde se practica este deporte.

El profesor los invito al entrenamiento y les gustó. “Empecé con 11 y ahora estoy acá”, afirmó con alegría la seleccionada para el próximo mundial juvenil. El profesor y actual entrenador, Martín García Sala contó que ese día “se puso los patines y la verdad, nos sorprendió la facilidad con la que empezó a dominarlos”. “A partir de ahí no faltó a una sola clase y se enamoró del deporte”, remarcó.

Rocío Azelart jugadora de Hockey Inline. (Gentileza Rocío Azelart) Foto: Redes sociales

EL ROL DE LA FAMILIA EN SU PASIÓN POR EL DEPORTE

Al ser consultada sobre el rol de su familia en su desarrollo como deportista, expresó: “Mi mamá siempre fue un apoyo”. La joven cordobesa tenía que viajar con frecuencia para concentrar con la selección en Mar del Plata y su madre siempre le decía: “Andá, después arreglamos”.

“Es un deporte caro con las protecciones, palos, viajes y demás”, reconoció Rocío. Como si fuera poco, los cuatro hermanos también practican Hockey Inline. Todo ese esfuerzo era evidente con la actitud de la protagonista: “Nunca me faltaron ganas de entrenar, siempre tuve disciplina”.

Y así lo ratificó su entrenador: “Entrenaba en sus horarios y en los de otras categorías”. En tal sentido, la hockista reveló que practica en el gimnasio “pensando en qué me hace falta en la cancha para mejorar”. Además, expresó que “está bueno como hobby (el deporte), pero ahora no me veo haciendo otra cosa”.

Rocío Azelart jugadora de Hockey Inline. (Gentileza Rocío Azelart) Foto: Redes sociales

LA CONVOCATORIA A LA SELECCIÓN ARGENTINA

“Al principio no caía”, recordó, entre risas, el momento en que recibió la noticia de la convocatoria al seleccionado nacional. “Después, volviendo en el bondi y leyendo los mensajes me cayó la ficha y dije ‘Fua, estas cumpliendo tu sueño’”, reveló. Sobre el compromiso que asumirá con la celeste y blanca, lo define como un sueño hecho realidad y asegura que está ansiosa por cantar el himno con la camiseta puesta.

Rocío Azelart jugadora de Hockey Inline. (Gentileza Rocío Azelart) Foto: redes sociales

El entrenador, por su parte, develó qué fue lo que llevó a Azelart hasta donde está hoy: “El manejo del patín es esencial en el 80 por ciento del juego”. “Ella ocupa bien los espacios, lee la jugada con anticipación y resuelve muy bien y rápido las problemáticas. Lo lindo de ver jugar a Rocío es que siempre que está sobre patines, está sonriendo”, destacó.

Martín, Rocío y Mauro. Foto: Gentileza Martín García Sala

Sin embargo, no todo es color de rosa ya que son las jugadoras las que deben autofinanciar su participación. “Con las chicas siempre nos tenemos que bancar y viaja la que puede, lamentablemente”, detalló Rocío. Sobre el papel del Estado, describe que “dicen de darte algo, pero no es mucho”. Desde este año, cuenta con una beca mensual gracias a Córdoba X, con la cual está más que agradecida.