Conocé al tenista cordobés que tiene un solo sponsor y avanza a paso firme en el US Open

Pedro Cachín tiene 27 años, es de Bell Ville y hoy las luces del mundo del tenis se posan sobre él. Es que, este miércoles tuvo una gran actuación en el US Open al remontar un partido increíble y conseguir el pase a la tercera ronda. Y todo con apenas un sponsor.

Con el triunfo por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 y 7-6 ante Brandon Holt, el cordobés accedió por primera vez en su carrera a la tercera instancia de un torneo de esta magnitud. Actualmente, atraviesa el mejor momento de su carrera ya que además del mencionado logro, en lo que va del año ya conquistó cuatro títulos Challengers (en Madrid, Praga, Todi y Santo Domingo).

EL SPONSOR DE CACHÍN

Es de público conocimiento que los torneos de este deporte entregan importantes sumas de dinero en concepto de premios y en este caso el desembolso de 188 mil dólares le vendrá muy bien a Cachín. Es que, todos los gastos del circuito salen de su bolsillo ya que tiene un solo sponsor (Yonex), que le provee raquetas y equipamiento.

Pedro Cachín con su banca personal en el US Open. (Gentileza Pedro Cachín) Foto: Gentileza Pedro Cachín

“Son muchos años que uno va persiguiendo esto. Estoy muy orgulloso de mí, de todo mi esfuerzo y del equipo, por supuesto”, aseguró luego del triunfo sobre Holt. Además, reveló que en pleno partido estuvo cerca de largarse a llorar.

“Pensé: ‘No, no, porque todavía queda...’, se me vinieron muchos recuerdos”, confesó. Y celebró: “De la manera que se está dando todo..., más no puedo pedir”.

EN QUÉ PUESTO DEL RANKING ATP ESTÁ CACHÍN

Actualmente, Cachín se encuentra en el puesto 66 del ranking mundial de la ATP. Es el cuarto mejor argentino después de Diego Schwartzman (16º), Francisco Cerúndolo (27º) y Sebastián Báez (37º).

En la próxima ronda, el bellvillense se enfrentará el viernes ante el francés Corentin Moutet (112°). De él depende si su historia en esta edición del torneo de cemento continúa o se acaba acá.