Mateo Klimowicz cambia de equipo: “Tengo muchas ganas de empezar”

En busca de tener más rodaje, el delantero cordobés Mateo Klimowicz dejó el Stuttgart para sumarse al Arminia Bielefeld, de la segunda categoría del fútbol alemán. Salió a préstamo aceptando bajar a la segunda división con tal de sumar más minutos de juego.

El exInstituto, de 22 años, venía de salir campeón de Europa con la Sub 21 de Alemania. Sin embargo, empezó a perder rodaje y a eso se le sumó que rechazó otras citaciones al combinado teutón para no perder la posibilidad de jugar para Argentina en un futuro.

Por este motivo, fue cedido por una temporada sin opción de compra. Cabe destacar que el traspaso fue decidido a último momento del mercado de pases europeo, debido a que habría recibido también otras ofertas.

“Veo al Arminia como una buena oportunidad para jugar al fútbol y para dar un paso más en mi desarrollo personal”, señaló el hijo del “Granadero”. A su vez, lo catalogó como un club “con mucha tradición, un gran estadio y una gran afición”. “Tengo muchas ganas de empezar”, sentenció.