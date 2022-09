Gracias a la virtualidad, a los 82 años estudió programación en Córdoba y dejó un mensaje para los jóvenes

Raúl Eugenio Sabattini decidió, a sus 82 años, inscribirse en un curso de programación en una academia cordobesa. Gracias a la virtualidad, pudo completar un 80 por ciento del cursado y saciar, un poco más, su curiosidad en la materia. En diálogo con Vía Córdoba contó cómo fue la experiencia y dejó un mensaje para los jóvenes.

Raúl se reconoce como una persona curiosa, que siempre se interesó en la tecnología y en las nuevas herramientas. Impulsado por esto, en 2019, decidió inscribirse a una capacitación en programación de la institución Funiversity.

“Es algo que me despertaba mucha curiosidad; tenía el deseo de saber algo de esta nueva tecnología. Así fue como hice el curso virtual, donde me enviaron un kit para armar una estructura, que se debe programar para que responda a órdenes”, detalló Raúl, respecto a la capacitación.

Y explicó: “Pude completar un 80% del programa. Llegué a que el aparato prenda las luces y ya después, no pude avanzar más. Mis conocimientos no me permitieron completar el desafío, pero, de igual manera, logré aprender un poco más de esto que es el presente y el futuro”.

El avance tecnológico y la brecha generacional

Refiere a esta era como una “cuarta revolución industrial”, que le genera una constante sorpresa. “A mí me asombran los avances porque mi generación jugaba a las figuritas y, ahora, los pibes están programando y jugando juegos virtuales”, expresó.

Raúl es jubilado y despachante de aduana. Si bien se dedicó al comercio exterior, cuenta que siempre sintió mucha curiosidad por la ‘novedad’. “Uno ve todos los avances en la tecnología y en la ciencia, y quiere saber por lo menos qué significa. Así que, ya que estamos en este mundo, ¿por qué no aprender algo?”, comentó.

La edad no es un impedimento para adentrarse en la tecnología y aseguró que sabe manejar “muy bien” la computadora y el internet. Aún así destacó que la brecha generacional es inmensa: “Ustedes han nacido con la mente dispuesta a entender esto. Nosotros sólo podemos aprender un poquito. Los chicos de ahora hacen cosas increíbles, que no se los puede comparar con los niños de antes”.

El mesaje a los jóvenes

Actualmente, Raúl no está cursando ninguna carrera pero detalla que es por cuestiones de horarios y obligaciones. Aunque abre la posibilidad a un próximo curso “que me despierte la curiosidad”.

Finalmente, Raúl aprovechó la oportunidad y dejó un mensaje para los jóvenes: “Les digo que estudien, que se preparen, porque la única forma de salir adelante es el conocimiento. La ciencia avanza a una velocidad tan rápida, que si uno no se prepara, queda afuera del mundo. Además, si no estudiamos, no vamos a poder superarnos”.

