Con 76 años, aprendió programación y fue contratado por una reconocida empresa de Córdoba

En un presente signado por el constante avance de la tecnología, la programación adquirió una gran relevancia y se convirtió en protagonista de muchos cambios. Ya no solo ofrece uno de los mejores salarios, sino que también es un atractivo para los adultos mayores. Esta es la historia de Mario Pelavski, un jubilado de 76 años que trabaja en una reconocida empresa de Córdoba.

CON 76 AÑOS, ESTUDIÓ PROGRAMACIÓN Y UNA EMPRESA DE CÓRDOBA LO CONTRATÓ

Mario es oriundo de Buenos Aires y toda su vida trabajo como contador. Pasó por distintas empresas y en diferentes puestos. Cuando se jubiló, decidió dar un giro en su vida y estudiar programación. Lo hizo durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

“Cuando retomé el estudio de la programación, realmente no sabía en qué me metía. Yo asumí que las cosas eran diferentes, pero no tanto, y digamos que toda mi vida me gustó estudiar. Entonces, era una buena oportunidad de cumplimentar una asignatura pendiente en mi vida”, contó Mario a iProup.

Más tarde, decidió sumarse a XAcademy Dev, una propuesta de formación de la cordobesa Santex junto a Technology with Purpose. “Una vez que el programa finaliza su fase de proyectos, donde realizan un desarrollo de software inicial, en equipos y con un mentor que trabaja en la industria responsable de guiarlos, egresan del curso”, explicó la directora de la academia, Lucía Jaimez, a Vía Córdoba.

DE CONTADOR JUBILADO A PROGRAMADOR EN UNA EMPRESA DE CÓRDOBA

En el presente, Mario trabaja como programador en Santex. Con respecto a los motivos de su contratación, sostuvo: “Nuestra comunidad prioriza activamente la inclusión de adultos mayores en tecnología, por lo que cuando conocimos la historia de Mario sin duda lo invitamos a participar de XAcademy”.

Mario Pelavski es jubilado, aprendió a programar y una empresa de Córdoba lo contrató. Foto: Gentileza

“Luego de eso, vimos que pudo adaptarse a los desafíos del curso y superarlos con éxito, siempre muy responsable, proactivo, respetuoso y atento con su equipo y mentor. Su vocación por seguir aprendiendo y su dedicación hicieron que nos terminemos de convencer y estuviéramos casi esperando el momento de poder contratarlo”, siguió Lucía.

“En Santex, creemos que la tecnología es para todos. Desde 2021, impulsamos XAcademy, una iniciativa para democratizar el acceso a la formación tecnológica y facilitar la inserción laboral de quienes no tienen conocimientos o experiencia previa en IT”, cerraron.