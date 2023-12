“Mantener la mente activa”: la historia de un cordobés de 71 años que incursionó en la tecnología

En el mundo de la tecnología existen muchas áreas con sus respectivas ramas y especialidades. Una de ellas es el Quality Assurance (QA), que significa control de calidad y hace referencia a las capacidades necesarias para identificar y reportar errores en un proyecto de software. Sobre esto es el curso que realizó Luis Jaimez, un cordobés de 71 años que busca, día a día, mantener su mente activa.

A partir de una invitación de la fundación Technology with Purpose (Tecnología con propósito), Luis incursionó -por primera vez- en un curso de estas características. Dedicó su vida a las ciencias sociales y se desempeñó como profesor de alemán en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por lo que conocer esta tecnología representó un desafío para él.

“Los cursantes estaban muy lejos de la franja etaria en la que estoy yo. La mayoría de las personas que tomaron el curso son jóvenes o personas con experiencia. Fue toda una experiencia, ya que es un campo totalmente nuevo”, contó Luis en diálogo con Vía Córdoba.

Luis junto a sus compañeros del curso de QA de XAcademy, la academia de la fundación Technology with Purpose. Foto: Gentileza

Y continuó: “Desde el punto de vista teórico no tuve dificultades. Realmente fue un gusto hacer el curso. Las cuestiones más prácticas respecto a lo que era el testeo en sí, fueron demasiado para mí. Pero seguí con el curso, no lo abandoné”. “Fue un desafío a nivel personal, no solo por ser una disciplina que no conozco, sino por mantenerme en actividad”, agregó.

LA IMPORTANCIA DE MANTENER LA MENTE ACTIVA EN LA TERCERA EDAD

Más allá de la tecnología, Luis comentó que hace diferentes cursos desde que se jubiló como una forma de aprovechar el tiempo que, quizás, antes no tenía mientras trabajaba. En este aspecto, participa de iniciativas de UPami, la propuesta que articula el Programa de Asistencia Médica Integral (Pami) en conjunto con las universidades nacionales. “Acabo de hacer un par de cursos. He hecho sobre filosofía, narrativas, memoria, memorias afectivas, escritura, cosas más cerca de lo que alguna vez hice”, explicó.

“Trato de mantener la mente activa porque es muy importante. En estos cursos de UPami hay una gran cantidad de gente que asiste con ese objetivo. Es esencial”, recalcó Luis. Al mismo tiempo, invitó a otros adultos mayores a sumarse a propuestas como las del Pami y Technology with Purpose. En este último caso, manifestó: “En mi opinión, hay que intentar. No es fácil seguramente. Cuando ingresé al curso pensé ‘no, esto está muy lejos de lo que yo puedo hacer o aprovechar’. Pero, no fue así”.

LA TERCERA EDAD Y LA TECNOLOGÍA

“UPami ofrece cursos de computación, de manejo de celular, que también son un desafío para mucha gente. De repente, por ahí, las personas mayores nos encontramos ante algunos obstáculos que no sabemos cómo resolver y esos cursos funcionan como un puente”, sostuvo Luis.

Luis Jaimez se jubiló como profesor de alemán de la UNC. Foto: Gentileza

Con respecto a su experiencia en el curso de QA, señaló que fue “muy linda”. “Realmente me gustó muchísimo. Fue todo un desafío para mí. Había momentos que decía ‘¿pero qué estoy haciendo? ¿por qué no hago otro curso de idioma?’. Pero bueno, eso nos ocurre a todos creo”, siguió.

Luis resaltó lo relevante que es mantener no solo el cuerpo activo sino también la mente, con el objetivo de preservar la salud. Asimismo, destacó que aprovecha el tiempo libre para continuar formándose y haciendo actividades que, por cuestiones de la vida, antes no había tenido tiempo para hacerlas.