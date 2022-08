Elisa y Javier Ferreyra son una pareja de cordobeses que se dedican al arreglo de lavarropas. A comienzos de año, la enfermedad de uno de sus hijos les significó una revolución en su vida. Sin embargo, lograron seguir promocionando su trabajo a través de la red social Tiktok.

Desde 2019, ambos cordobeses se dedicaban de lleno a la compra, arreglo y posterior venta de lavarropas usados. Pero, en marzo del 2022, su hijo Agustín, de 13 años, fue diagnosticado con leucemia; un resultado que cambió la vida y dinámica de la familia.

La pareja se volvió furor en tiktok al mostrar herramientas gratuitas para arreglar lavarropas. Foto: Gentileza

A raíz de la noticia, Elisa debió quedarse en el hospital con su hijo, Valentina (15), la mayor, comenzó a vivir con sus abuelos y Javier quedó en la casa, continuando con el trabajo familiar. “Él estaba todo el día solo en casa y empezó a usar Tiktok para explicar cómo arreglar algunas cosas”, contó Elisa a Vía Córdoba.

“El Tiktok se volvió su cable a tierra”

En los videos, Javier se mostraba arreglando aparatos que le llegaban al emprendimiento familiar, y la cuenta se volvió tan interesante que -rápidamente- alcanzó los 10 mil seguidores. La repercusión fue aumentando y, en la actualidad, la cuenta alcanza casi los 40 mil seguidores y los 230 mil me gustas.

“Al principio no me pareció que haya hecho esa cuenta porque no era el momento, pero después ya lo veíamos con otro semblante, llegaba al hospital y traía buena energía a mí y a Agustín. Entonces, me puso contenta por que el Tiktok se volvió su cable a tierra”, recordó Elisa.

El taller de reparación se ubica en barrio Los Naranjos, en la ciudad de Córdoba. Foto: Gentileza

La cuenta también trascendió fronteras y la pareja de barrio Los Naranjos llegó a otras provincias e, incluso, países como España, Uruguay, Chile. “Me hablaban de todos lados, había videos que superaban las 150 mil visualizaciones”, reconoció Javier.

Medias que no se pierden

Desde cómo se solucionan los aparatos que no prenden, pasando por cuál es el lavarropa más recomendado y hasta cuál es el mejor jabón para utilizar, los videos muestran formas útiles, prácticas y rápidas para arreglarlos desde la comodidad de la casa.

El contenido se va desarrollando en relación a las dudas y comentarios de la gente. Una de las dudas más consultadas fue la de las medias, que provocó no sólo más videos al respecto sino que le permitió a Javier y Elisa desarrollar un sistema muy sencillo para que los pares no se pierdan.

Así surgió “Juntos a la par”, medias con ganchitos que evitan que se pierdan en la lavadora o al momento del secado. “Fue una solución para nosotros. Al principio fue para resolver un problema nuestro, lo contamos en tiktok y después les gustó a todos”, manifestó Elisa.

Si bien no es el fin de la cuenta, según detallaron, la pareja extendió un link de “Cafecito” para que la gente pueda colaborar con 500 pesos; un monto que se utiliza íntegramente para los gastos de Agustín que aún continúa con tratamiento médico. Ahora, Javier y Elisa apuesta a que la cuenta consiga más seguidores y potenciales clientes.

Para contrataciones: 3515 99-4747