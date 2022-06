Jean Pierre Llanos García es de Perú, pero vive en Córdoba hace más de 20 años. Desde que era un niño, comenzó a incursionar en el mundo del arte. Entre cine y el diseño, el joven fue profesionalizando su trabajo diseñando posters y afiches hasta conseguir contratos con productoras internacionales.

Desde que cursaba en la Escuela Vicente Forestieri de Villa El Libertador, Jean filmaba mini cortos con materiales que encontraba a su alrededor. De más grande, y ya cursando el secundario en el IPEM 295 Agustín Tosco, comenzó sus primeros diseños de carátulas de CD y DVD.

Es cordobés, tiene 27 años y trabaja diseñando póster de películas para productoras nacionales e internacionales. Foto: Gentileza

“En tercer año del secundario, yo ya estaba subiendo cosas a Internet. Hacía los afiches de películas que iban a lanzarse y los subía a la web para que pensaran que era el oficial, y eso se viralizaba”, comienza relatando Jean Pierre en diálogo con Vía Córdoba.

Su pasión, perseverancia y técnica le permitió dedicarse íntegramente al diseño de posters de película, trabajando para producciones internacionales y empresas muy reconocidas en el mundo del cine y las plataformas de streaming.

Los comienzos

“Arranqué haciendo portadas para DVD piratas. Una vez me topé con uno y me llamó mucho la atención, entré a una web que estaba en la cajita y vi que la gente podía armar diseños y subirlos. Armé el mío y después de unos meses ya estaba mi carátula en todos lados”, recuerda.

La carátula que se usó para los DVD no oficiales fue la de La Era del Hielo 3, un diseño que realizó cuando sólo tenía 13 años. “Para un niño, ver su dibujo en todos lados es una validación a lo que uno hace, y eso se volvió mi rutina diaria. Me levantaba y acostaba haciendo carátulas, y eso mutó a afiches”, expresa.

A los 13 años, Jean Pierre diseñó la carátula de la Era del Hielo 3, la subió a foros y terminó en las cajas de "DVD piratas". Foto: Gentileza

Después de años de hacer carátulas por pasatiempo, Jean comenzó a colaborar con un sitio web que traducía afiches del inglés al español. “Ambos traducíamos y yo hacía afiche de películas que se anunciaban y todavía no tenía gráficas”, cuenta.

Con varios provisionales en su haber, Jean comenzó a cursar en la Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo donde se recibió de Técnico Superior en Diseño Gráfico. “Soy de una familia de albañiles y pintores, y en su momento, pensé en estudiar arquitectura, pero el arte me encanta”, destaca.

Primeros pasos hacia “lo oficial”

Son incontables la cantidad de carátulas y afiches que ha realizado dentro del mundo “no oficial”. Uno de ellos, fue para el avance de Capitán América, que tomó tal viralización en las redes que llegó a manos del actor Robert Downey Jr, que lo subió a sus cuentas bajo el comentario “EPIC!”.

Sin embargo, el primer trabajo llegó en 2012. “Nos hablaron para armar el afiche de una película alemana y en dos semanas presenté la propuesta, les gustó y ese fue el oficial”, recuerda Jean quien explica actualmente que sólo toma trabajos de películas, series o cortometrajes.

Para "Lore" de Cinematiko. Foto: Gentileza

Con los años, recibió el llamado de la agencia Boogieman Media donde comenzó a trabajar de manera oficial en diseños para films. “Mi rol es resumir en una imagen el producto y que eso genere un atractivo para el espectador, y que ese diseño sea una fiel representación de la idea”, explica.

Un sueño real: trabajar para Los Simuladores

Jean Pierre participó en el diseño del póster de regreso de Los Simuladores, a través de la agencia antes mencionada. “El llamado a Simuladores vino de parte de Nicolás Silbert y Miranda Ciriano, quienes me eligieron para trabajar en el diseño junto a todo un equipo”, cuenta.

Jean Pierre junto al equipo, trabajando para la producción del afiche de Los Simuladores. Foto: Gabriel Machado

Asegura que el trabajo fue un sueño hecho realidad ya que era fanático de la serie e incluso, había generado un “fan poster” en su momento, simulando el regreso del programa.

Fan Poster realizado por Jean Pierre en una simulación del regreso de Los Simuladores. Foto: Gentileza

“Cuando arranqué a trabajar no podía contarle a nadie, estaba muy feliz que me hayan elegido a mí; fue algo hermoso. Cuando se hicieron las fotos estuve presente y conocí a Damián Szifron, un icono para mí porque me encanta el cine”, expone.

Y agrega: “No caí en que había trabajado para la película hasta que lo vi en Instagram subido oficialmente. Esa fue una de las pocas veces que lloré de felicidad”.

Poster oficial de la película, realizado por Jean Pierre y el equipo de la agencia Boogieman Media. Foto: Gentileza

Su presente laboral

Con 27 años, Jean Pierre lleva más de 100 posters oficiales, para firmas nacionales e internacionales. “Tengo muchos proyectos con una plataforma de streaming, que no puedo mostrar por cuestiones de confidencialidad, pero hay de todo”, resume.

Diseño realizado para la película El Potro, junto a la agencia Boogieman Media. Foto: gENTILEZA

Actualmente, además de estar estudiando cine, está diseñando material para una película alemana, una española y una cordobesa. “Estoy buscando hacer muchas más producciones locales, porque me gustaría resaltar los proyectos de la provincia”, expresa.