Cuando empezó la pandemia, Rafael Céliz decidió reencontrarse con su talento y retomó el dibujo. Comenzó como una alternativa de trabajo y también, como una forma de “matar el tiempo” de cuarentena. Los dibujos, que nacían en barrio Villa Unión, terminaban en las redes sociales siendo elogiados por los usuarios que le pedían más de su arte.

Algo que comenzó como una casualidad se convirtió en una oportunidad de conocer a mucha gente, que le gustaban los dibujos y le pedían más caracterizaciones. Las “alegrías” comenzaron con un concurso ganado en México, donde Rafael dibujó a La Mona y fue el dibujante triunfador.

Dibujo de La Mona que ganó un concurso internacional en México. Foto: Gentileza

Después de esto, se contactaron para que dibuje a Diego Maradona para el restaurante La Mano de Dios en Uckfield, Inglaterra. “A los días que falleció Maradona, lo dibujé como una forma de homenajearlo. A los meses, un empresario argentino -dueño del restaurante inglés- me contactó y me dijo que quería ese dibujo colgado en su negocio. Estaba súper feliz”, cuenta Rafael en una entrevista con Vía Córdoba.

El retrato de Diego Maradona fue colocado en un restaurante inglés. Foto: Gentileza

Tras esta repercusión, un interesado oriundo de Alemania lo contactó para comprarle otros retratos. Mientras tanto, Rafael tachaba otro país más en el que habían desembarcado sus obras. “Sueño con ir para allá, conocer y ver mis dibujos colgados. Ojalá se me dé algún dia”, expresa.

Este año, una de sus obras llegó un poco más lejos y pisó continente asiático. “Es el retrato de una modelo cordobesa, Donna Machado, que vive en Dubai y vino a pasar unos días en Argentina. Una tía de ella me encargó que la dibuje, después me contó que ese dibujo se lo llevaba a Dubai”, precisa.

Donna Machado, modelo cordobesa que vive y trabaja en Dubai, con su retrato. Foto: Gentileza

Un talento dormido que floreció en pandemia

“Mi mamá descubre que yo tenía condiciones y a los 9 años me manda a estudiar en un taller cerca de la casa de ella, donde fui hasta los 14 . Aprendí muchísimo, jamás me olvidé de esos años”, comienza recordando Rafael, cuando consultamos sobre su atracción al dibujo.

Ese talento quedó escondido con la rutina diaria y en pandemia se retomó. “Me quedo sin trabajo, no tenía ingresos, y era desesperante porque tengo 2 hijos. Entonces, mi madre me alienta a que me ponga a dibujar. No me animaba, pero dibujé a mis hijos y cuando lo publiqué me empezaron a encargar, y ahí empezó todo”, recuerda.

Su retrato de La Mona dibujado en la nevada del 2021 generó una repercusión nacional. Foto: Gentileza

Actualmente, Rafael da clases de dibujo en su domicilio de barrio Villa Unión. “Me doy el gustazo de dar clases y tener mis alumnos. Amo enseñar y tengo un grupo tan lindo que lo disfruto muchísimo. Los talleres son los sábados de 16 a 18 y de 18 a 20″, precisa.

Respecto a su relación con el dibujo, Rafael aseguró: “El arte cura. Es una frase que escuché muchas veces y no tengo dudas que es así”. Y agrega: “Las puertas se me abren y hago que mis alumnos participen en concursos nacionales e internacionales para motivarlos y que disfruten aún más de dibujar”.

Obra "Sin amor al prójimo". Foto: Gentileza

Finalmente, el artista dejó un sentido mensaje para quienes todavía no se animan a explotar sus talentos: “Es muy lindo hacer lo que a uno le gusta, con Fé, intentándolo y siendo buena persona, se logra el objetivo. Uno puede tener sus caídas pero ahí es donde uno debe mostrar aún más la fuerza interior”.

Para seguir el arte de Rafael Céliz, pueden seguirlo en sus redes sociales: @rafael_celiz @rc.dibujos en Instagram, @DibujosRc en Twitter, RafaelCelizDibujo en Tik Tok y RC DIBUJOS en YouTube.