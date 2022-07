Mía y su familia viajaron de Córdoba a Perú hace cuatro meses. En el exterior, la niña de 11 años se descompensó, fue internada y posteriormente, le diagnosticaron leucemia. Ante esto, sus padres ruegan que se envíe un avión sanitario para que la menor pueda continuar su tratamiento en la provincia.

Su familia pide un avión sanitario que le permita trasladarla a Córdoba. Foto: Gentileza

“Viajaron a Perú por el fallecimiento del abuelo de Mía. Después, su abuela también desmejoró y el viaje se extendió a cuatro meses. Cuando ya estaban por volver, mi sobrina se empezó a sentir mal, fueron al hospital Hospital Domingo Olavegoy, en Jauja, donde quedó internada”, contó la tía de Mía, Alisson Aguirre a Vía Córdoba.

Tras poco más de dos semanas internada, Mía fue diagnosticada con leucemia. “Mi sobrina día a día va empeorando y nos sentimos desesperados. Necesitamos que alguien de Argentina nos ayude a traerla. Los médicos peruanos nos lo recomendaron para que haga el tratamiento”, manifestó.

La niña fue diagnosticada con leucemia mientras estaba en Perú. Foto: Gentileza

Alisson asegura que han presentado su situación en el Ministerio de Salud de Córdoba y en Desarrollo Social pero no recibieron respuestas. “De acá nos mandaron al Consulado Peruano, y el Consulado nos dice que ellos no tienen manera de ayudarnos porque la niña es argentina”, explicó.

El pedido de un avión sanitario

“Queremos que el estado mande un avión sanitario para poder trasladarla, una enfermera viajaría con ellos, sólo necesitamos el transporte, porque Mía está muy complicada de salud y queremos que el tratamiento sea en Córdoba”, completó Alisson.

El traslado particular es imposible para la familia ya que no cuentan con los medios para afrontar el gasto. Actualmente, Mía está con transfusiones de sangre pero no le están brindando ningún tratamiento específico.