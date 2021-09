Lo que parecía ser una excelente relación entre ambas no fue tan así, o al menos hasta que Mar Tarrés (32) escuchó a Morena Rial (22) en el programa Los Ángeles de la Mañana decir que ella “hacía apología de la gordura”, por lo que la humorista y modelo salió al cruce desde sus redes sociales.

//Mirá también: Mar Tarrés: “No cambio mi casa por nada de lo que viví en Buenos Aires este tiempo”

La salteña de 32 años ya tiene su propia marca de ropa de talles grandes. @martarresok_ | Instagram

“No me gusta que haga apología de que ser gordo está bien. Es una enfermedad que hay que tratar, y muchísimo. Yo lo sufrí. Comerte una hamburguesa no te hace feliz. Si sos obeso tendrías que tratar de cuidarte e ir al médico. Mucha gente sufre, se suicida o se muere”, expresó la hija del periodista en el segmento de Ángel de Brito.

Morena Rial es emprendedora y creó su propia marca de accesorios con la ayuda de su padre. Instagram

Al instante, la modelo plus size repudió los dichos de Morena a través de su cuenta de Instagram: “Qué lástima que te operaste el estómago y no el cerebro, eso no tiene arreglo. Ser gorda y comerme una hamburguesa o un rabanito no es hacer apología de la obesidad. Es simplemente ser yo y no tengo que esconderme para comer como ya lo hice tantos años, comer con miedo y vergüenza como si hubiera matado a alguien”.

“Acá nadie levanta banderas diciendo que ser gordo es bueno o malo. Ser gordo te toca o no te toca, no es una elección. Vos elegiste operarte, te felicito. Ojalá lo mantengas y no caigas en el 95% de los que vuelven a engordar porque ahí te voy a refregar tus palabras hirientes y maliciosas por la cara”, agregó.

La comediante e influencer participó de La Acedemia La Nación

Debido a la buena relación que tenían, ambas iban a poner un local de ropa juntas, pero nunca llegaron a un acuerdo y ahí comenzó el conflicto que pareciera no tener fin. ¿Saldrá ahora la hija del ex Intruso a responderle a la salteña?