De vuelta en su casa en la provincia de Córdoba, la salteña Mar Tarrés organizó una celebración para festejar su regreso, así como también para despedir a su hermana que se va a vivir a Santiago del Estero. La misma contó con mucha comida, música y la presentación en vivo de un cantante. A pesar de esto, Mar no pudo evitar compartir su descontento con sus amigas.

Para empezar, la modelo de talla grande compartió un corto video en sus historias mostrando que se trataba de un encuentro al aire libre, con pocas personas y mucha comida para disfrutar. Mar no tardó en remarcar una vez más su regreso a la provincia, tras su paso por Buenos Aires para participar de La Academia de Marcelo Tinelli. Con el paso de la jornada, publicó también videos con la presentación en vivo del cantante Andrés Mercado, fotos con sus amigos y familiares, y más.

La comediante celebró su regreso a la provincia de Córdoba con un encuentro al aire libre. @martarresok_ | Instagram

Con la puesta de sol de fondo, Mar filmó otro video hablando de su alegría al regresar a su amado hogar. “Soy salteña, pero saben que amo Córdoba como si hubiera nacido acá”, explica. Sin embargo, a pesar de su alegría, Mar compartió que no todo fue celebración: indignada, la modelo de talla grande expresó que algunas de sus amigas no asistieron a la celebración porque sus maridos tenían compromisos previos. Ante esta situación, Mar mostró su indignación por la dependencia entre las parejas. “Naciste sola y te vas a morir sola”, destacó, manteniendo que no entiende la postura de las mujeres que no pueden hacer planes sin su pareja, y las tildó de “dominadas”.