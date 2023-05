Pampita no se quedó callada y respondió al escrache de Mar Tarrés: “Mostraste la hilacha”.

Mar Tarrés y Pampita han protagonizado un inesperado cruce en las redes sociales desde el pasado jueves. Todo comenzó cuando la influencer “escrachó” a la modelo en sus redes sociales porque no quiso ayudarla en una causa benéfica que Tarrés le propuso a través de las redes sociales.

Pampita le respondió a Mar Tarrés. Foto: Instagram

La humorista tuvo una actitud bastante cuestionable al publicar sus conversaciones de índole privado con la modelo porque se negó, amablemente, a participar de su propuesta.

“Caro, podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya”, le pidió Mar. A lo que la respuesta de Pampita fue: “Hola, Mar.

Mar Tarrés Foto: Captura de Instagram

Ante la negativa, la salteña publicó la captura del chat con un mensaje: “Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los a gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos dependen de nosotros, no sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle”.

Sin embargo, ante las críticas de Tarrés, Pampita no se quedó callada y respondió, generando el apoyo de sus seguidores.

Mar Tarrés escrachó a Pampita y la modelo le respondió. Foto: @martarresok_

La respuesta viral de Pampita a Mar Tarrés

La modelo, visiblemente enojada con esta situación, le dejó un último mensaje a la salteña. “Ahí tenés tus notas en los portales todas a costa mía. Te salió bien la estrategia. No ando poniendo ninguna firma en ninguna causa que no está bajo mi cuidado y trasparencia. Te podría haber ayudado mucho más de lo que te imaginás de muchas otras maneras”, se lee en la respuesta de Pampita.

“Qué ingenua yo en haberte contestado. Te debería haber clavado el visto como hicieron todos los otros famosos que ahora me escriben y me dicen... Pero, ¿cómo no la conocías? Parece que te manejás así bastante seguido”, sumó.

“Qué miedo poner la firma en un proyecto de alguien que si no haces lo que ella quiere se maneja así. No sé quién se va a animar a hacer algo con vos con lo agresiva que sos. Mostraste la hilacha hablando así de otra mujer. Ojalá a esos animales los cuide alguien con buen corazón y no vos”, cerró.