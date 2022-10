La versión “salteña” de la Bizarrap Session de Quevedo que se volvió viral en Tik Tok

La canción de Quevedo y Bizzarap fue una gran revolución en el mundo musical, tal fue su repercusión que llevó a que miles de personas hagan su propia versión y en las redes se viralizó el cover “salteño” de la Bizarrap Session. Lo hizo Diego Ciccozzi, oriundo de La Plata, quién es productor y plasmó su fanatismo por el folclore en la zamba que se volvió viral bajo la pregunta: “¿Cómo sería esta canción si la hubiesen grabado en Salta?”.

Diego, junto a su guitarra, se animó a cantar la canción del momento: “Y nos fuimos en una, empezamo’ a la una y con la nota rápido nos dieron las tre’. Perreamos toda la noche y nos dormimo’ a las die’”, cantó con un tono muy distinto al original, pero con raíces bien argentinas.

El momento en que Bizarrap compartió el video en Instagram

Diego feliz con su creación, compartió el clip en Tik Tok, y a los pocos minutos tuvo una gran repercusión. El video llegó a las 200 mil reproducciones, sin embargo, la viralización llegó el domingo, cuando el mismísimo Bizarrap lo compartió en su cuenta de Instagram y etiquetó a Quevedo.

Bizarrap compartió el video deDiego Ciccozzi y lo etiquetó a Quevedo Foto: Instagram

En diálogo con Infobae, Diego contó el momento exacto de cuando se dio cuenta de que “Biza” posteó su video: “Estaba en el cumpleaños de mi ahijado participando de un jueguito y veo que me empieza a sonar el celular. Eran amigos que me contaban lo que había pasado. No lo podía creer. Bizarrap subió mi video y puso el emoji de la bandera argentina. Ojalá Quevedo lo repostee también”.

Quién es Diego Ciccozzi, el cantante que hizo el cover de Quevedo y Bizarrap con un tono folclórico

Oriundo de la ciudad de Berisso, partido de La Plata. Tiene 35 años y empezó a incursionar desde temprana en el rubor musical. Su entorno giraba en el ambiente artístico acompañando a su padre a tocar folclore en las peñas y las guitarreadas.

De joven empezó a estudiar música y hace un par de años empezó a incursionar en la producción musical y la ingeniería de grabación, que es lo que le ayuda a hacer este tipo de videos. Destalló que: “En los reels trato de generar humor con música. Recreo las situaciones que le pasarían a un músico antes de un show y me imagino cómo serían las canciones con otro estilo”.