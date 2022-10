Villano Antillano en La Resistencia reveló lo que no le gustaba de su BZRP Music Session

Durante su paso por La Resistencia, Villano Antillano fue consultada por David Broncano acerca de su exitosa BZRP Music Session #51. La canción ya cuenta con más de 135 millones de visitas en el canal de YouTube de Bizarrap y catapultó su carrera artística.

Sin embargo, antes de lanzar esta colaboración con Bizarrap, Villano Antillano reveló que no estaba muy convencida de cómo sonaba. “A él le gustó desde el principio, yo fui la que estaba jodiendo mucho” confesó para sorpresa del público.

Luego explicó: “Cuando nos conocimos empezamos a hablar de nuestras influencias, yo le conté que a mí me gusta mucho el house y nos fuimos por esa dirección.” Ese fue el principal problema que tuvo ya que “a mí me resultaba como que todo era bien rápido, bien dance, y yo soy una rapera” reveló en su charla con David Broncano.

Por su parte, el argentino también tuvo dudas acerca de incorporar la parte más lenta del tema. “A él le gustó mucho después pero al principio como que no sabía” recordó la artista puertorriqueña. “Yo trancé cuando le bajamos el tempo” aseguró y, por último, contó que los dos quedaron satisfechos con la versión final. “La llevamos a un nivel donde ambos estábamos okay” expresó.

Bizarrap y Villano Antillano lanzaron la sesión 51. Foto: Instagram

Quevedo confesó que quería eliminar la parte de “Quédate” de su BZRP Music Session

Quevedo estuvo como invitado en La Resistencia y habló sobre el éxito de la BZRP Music Session #52. Además, en medio de la entrevista, el conductor mostró un audio que le mandó Bizarrap a su colega para que hiciera una fuerte confesión.

“Preguntale a Quevedo qué me dijo cuando nos juntamos. Nosotros hicimos la sesión en Buenos Aires pero la terminamos en Madrid. Preguntale qué parte quería sacar él de la canción” soltó Bizarrap en el audio que le envió al conductor de La Resistencia.

“Llegó al estudio y me dijo ‘esta parte hay que sacarla’” recordó el productor argentino. A continuación, el cantante español reveló que se trataba del estribillo “Quédate” causando la conmoción de Broncano y del público presente.

Pese a la sorpresa del público y de David Broncano, Quevedo explicó el motivo por el cual no estaba conforme. “A mí me encantaba el estribillo de ‘Y nos fuimo’ en una...’ ese me molaba mucho la melodía y me parecía como más arriba, el otro era como muy futbolero, y está guapo pero no era el tipo de tema que yo quería hacer en principio” confesó el artista canario.