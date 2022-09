Myke Towers explicó por qué hizo el spoiler de la BZRP Music Sessions #23 de Paulo Londra: “Fue una brutalidad”

Durante una reciente entrevista, Myke Towers explicó cómo se enteró que la BZRP Music Sessions #23 era de Paulo Londra y recordó el momento en que reveló el secreto mejor guardado de Bizarrap en pleno stream con Ibai Llanos.

“Fue una brutalidad” aseguró Myke Towers en la charla con Chente Ydrach. “Yo sigo a Bizarrap pero no sabía que las negociaciones las hacía tan meticulosamente” explicó respecto al enigma que maneja el productor argentino con cada BZRP Music Session.

Luego, recordó el momento en que se enteró que la famosa Session #23 estaba reservada para Paulo Londra. “Cuando lo conozco le digo ‘bro yo quiero hacer la 23 porque no has sacado ese número’ y me dice ‘no’ y yo lo vi como que se puso nervioso” detalló, además sostuvo: “Mucha gente piensa que soy bien serio pero en realidad soy un charlatán, él parece que me cogió un poco de confianza y me dijo ‘mira Myke, el 23 lo tiene Paulo Londra’.”

Entonces, el puertorriqueño manifestó su respeto hacia el cantante cordobés. El problema fue que cuando Ibai Llanos le preguntó en plena en entrevista en stream por la BZRP Music Session #23, que todo el mundo estaba hablando, Myke reveló: “Esa no es mía, es de Paulo” sin pensar en lo que se venía.

Myke Towers y su reacción luego de revelar que Paulo Londra protagoniza la sesión número 23 de Bizarrap. (Captura de pantalla).

Myke Towers le dejó un mensaje a Paulo Londra

“Cuando vi que se quedó sorprendido dije ‘¿qué hice?’”, más tarde al ver la reacción del público tomó dimensión de lo que había sucedido. Por último, le mandó un saludo a Paulo pero le quitó la sesión que él quería.