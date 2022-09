Bizarrap en la portada de Forbes: Entró entre los 100 más creativos en el mundo de los negocios

El éxito de Bizarrap trasciende fronteras y excede a la música. La revista Forbes lo eligió para ser la figura de la tapa de la última edición que seleccionó a los 100 más creativos en el mundo de los negocios. Además, el productor argentino dio una entrevista exclusiva sobre el fenómeno de las BZRP Music Sessions.

En una charla profunda con Forbes, donde habla de sus comienzos en la industria musical y su presente, Bizarrap aseguró: “Trato de no analizar el éxito. No me fijo mucho en eso de cómo me ve la gente.”

Bizarrap en la portada de Forbes Foto: Forbes

El productor de perfil bajo que usa visera y lentes para ocultar su verdadero rostro, confesó: “Hay colegas que me agradecen que haya ayudado a que crezca la figura del productor. Me hace feliz que la gente me vea como un referente, no puedo negar que estoy muy agradecido.”

El argentino no resta importancia a lo que está consiguiendo, aunque no se considera pionero. “No sé si es por el momento o por las sesiones en las que invito a artistas, la gente empezó a enterarse de cómo es el trabajo de un productor. Siento que no fui el primero que hice eso, pero me alegra que mucha gente conozca el rol del productor a través de mi trabajo y también de otros muchos en Argentina” dijo ante el medio de finanzas.

Bizarrap Foto: Twitter

Bizarrap explicó por qué no aparece en sus BZRP Music Sessions

“A mí me gusta poner al artista delante de mí, incluso su nombre aparece antes que el mío. Supongo que es algo que viene de mi timidez, de mi personalidad. Pero también sigo pensando que mi lugar es estar ahí, detrás en la computadora produciendo, y que es el artista es el que tiene que dar la cara” confesó respecto a la forma en las que graba las BZRP Music Sessions. “Además, es una estética que me gusta como queda y también está el mensaje de que no es necesario mostrarte todo el tiempo para que la gente te escuche” sentenció.