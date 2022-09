Quevedo superó a L-Gante y ahora es la segunda BZRP Music Sessions más vista en Youtube

Luego de dos meses de su publicación, la BZRP Music Sessions #52 de Quevedo y Bizarrap continúa rompiendo récords. Esta vez, logró superar la sesión de L-Gante y se convirtió en la segunda más vista del canal de YouTube.

Con más de 296 millones de visitas, “Quédate” consiguió destronar la BZRP Music Session #38 y se quedó con el segundo puesto. De esta manera el podio quedó conformado por Nathy Peluso con 338 millones de reproducciones, por debajo Quevedo y en tercer lugar L-Gante con 290 millones.

Bizarrap y Quevedo Foto: Instagram

A continuación aparece la Freestyle Session de Trueno y la Music Session de Alemán. Luego, se suman Snow Tha Product y Nicki Nicole. Para sorpresa de muchos, el famoso hit “Bombona” de Tiago PZK se ubica en el puesto 9, por detrás de Dani Ribba. Mientras que Zaramay cierra el Top 10 de YouTube con 146 millones de visitas.

Hace unos días, la colaboración de Bizarrap y el español retornaron al puesto número uno del Top Global de Spotify y alcanzaron los 50 días en esa posición.

QUEVEDO EXPLICÓ POR QUÉ QUERÍA SACAR EL ESTRIBILLO DE “QUÉDATE”

En su paso por La Resistencia, Quevedo explicó el motivo por el cual no estaba conforme con el estribillo de su BZRP Music Session. “A mí me encantaba el estribillo de ‘Y nos fuimo’ en una...’ ese me molaba mucho la melodía y me parecía como más arriba, el otro era como muy futbolero, y está guapo pero no era el tipo de tema que yo quería hacer en principio” confesó el artista canario.