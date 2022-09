Quevedo confesó que quería eliminar la parte de “Quédate” de su BZRP Music Session

Quevedo estuvo como invitado en La Resistencia, el programa conducido por David Broncano y habló sobre el éxito de la BZRP Music Session #52. Además, en medio de la entrevista, el conductor mostró un audio que le mandó Bizarrap a su colega para que hiciera una fuerte confesión.

“Preguntale a Quevedo qué me dijo cuando nos juntamos. Nosotros hicimos la sesión en Buenos Aires pero la terminamos en Madrid. Preguntale qué parte quería sacar él de la canción” soltó Bizarrap en el audio que le envió al conductor de La Resistencia.

“Llegó al estudio y me dijo ‘esta parte hay que sacarla’” recordó el productor argentino. A continuación, el cantante español reveló que se trataba del estribillo “Quédate” causando la conmoción de Broncano y del público presente.

Además, el artista de las Islas Canarias contó cuál fue la reacción del argentino “no amigo, esa es la mejor parte” dijo imitando la voz tranquila del productor.

Quevedo explicó por qué quería sacar el estribillo de “Quédate”

Pese a la sorpresa del público y de David Broncano, Quevedo explicó el motivo por el cual no estaba conforme con el estribillo de su BZRP Music Session. “A mí me encantaba el estribillo de ‘Y nos fuimo’ en una...’ ese me molaba mucho la melodía y me parecía como más arriba, el otro era como muy futbolero, y está guapo pero no era el tipo de tema que yo quería hacer en principio” confesó el artista canario.