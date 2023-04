Mia Khalifa cautivó en las redes sociales al posar con un look primaveral que marcó tendencia entre sus fanáticos

Mia Khalifa no deja de conquistar a los millones de usuarios que la siguen con cada uno de sus looks, y es que algunos de ellos no solo realzan su lado sensual al ser diminutos, sino que además suele lucir vestuarios excéntricos y coloridos que reflejan su estilo y personalidad.

Mia Khalifa dejó sin palabras a sus fanáticos. Foto: Instagram.

Un ejemplo del último caso mencionado bien puede verse representado en el posteo que compartió hace algunas horas nada más, en el cual se mostró con un crop top strapless con rayas gruesas de distintos colores y escrituras, junto con un holgado jardinero de jean y alpargatas cuadrillé en tono blanco y negro.

Al mismo tiempo, la ex actriz de cine para adultos peinó su cabello con dos trenzas a los lados -ornamentadas con dos flores blancas sobre los extremos finales-, y sumó gafas negras de gran porte, al igual que accesorios dorados y plateados en las orejas, el cuello y las muñecas.

Mia Khalifa conquistó con su look urbano. Foto: Instagram

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Mia Khalifa

A nueve horas de haber compartido la publicación acompañada por el escrito: “No bebe, pero toma un pre-roll para cada hora del día y psilocibina para desayunar“ en la descripción, la ex actriz recibió más de 683 mil corazones rojos y casi 4 mil comentarios.

Mia Khalifa conquistó con su look primaveral. Foto: Instagram.

“La mejor sonrisa en Instagram”, “Mi ariana favorita”, “El nuevo tatuaje es genial”, “Quiero ser el café de Mia”, “Mia, amo tu figura”, fueron algunos de los mensajes que recibió.