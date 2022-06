Al igual que Lionel Messi y su familia, Ángel Di María, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes vacacionan en Ibiza, pero con los pies en la tierra y no en un yate como el capitán de la Selección Argentina. Grandes y chicos se divierten a toda hora; así lo muestran en sus redes sociales los futbolistas y despiertan muchas risas al querer montar un elefante blanco.

La que viralizó el divertido momento, musicalizado y todo, fue Jorgelina Cardoso, la esposa de Fideo: en el video se los ve a los deportistas mostrando sus habilidades para “montar” a un elefante blanco que tienen al lado de la pileta. Los muchachos no solo comparten tiempo dentro de la cancha, sino que se eligen para divertirse y pasar tiempo en familia.

Di María fue el primero que logró subir, aunque su esposa no grabó como lo hizo, atrás de él está Paredes, que de un salto quedó en el lomo del muñeco, y todas las miradas (y risas) se las lleva Lo Celso, que tuvo varios intentos fallidos; y según el video: no lo logró.

Y después de la risa, llega la hora de ponerse serios y a entrenar: Fideo se pone a punto para continuar con su carrera futbolística en Europa, aunque aún sin club confirmado: Juventus mejoró su oferta, pero el rosarino también “coquetea” con el Barcelona, ¿cuál será su próximo club?

Otra duda que hay es si parte de la Scaloneta se reunirá en Ibiza o no, se espera que el Dibu Martínez llegue en estos días y no se descarta que Messi haga lo mismo. Se acerca el cumpleaños del 10, así que un asado con parte del plantel argentino y sus familias no parece ser un plan descabellado.